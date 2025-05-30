Top.Mail.Ru
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus

25 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 1
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 2
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 3
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 4
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 5
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 6
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 7
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 8
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 9
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 10
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 11
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 12
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 13
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 14
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 15
Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаплеер
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 1
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 2
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 3
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 4
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 5
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 6
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 7
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 8
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 9
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 10
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 11
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 12
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 13
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 14
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 15
  • Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-6%
14 840 руб.  15 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679141
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Dune
Тип товара
Медиаплеер
Входы
USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A, HDMI, Bluetooth 5.0, Ethernet
Комплектация
устройство, аксессуары, пульт ДУ, документация, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Тип подключения
беспроводной, проводной
Тип устройства
медиаплеер
Цвет
черный, серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х9
Вес, г.
700

Описание товара Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus

Мощный медиаплеер Dune HD нового поколения 2-в-1: полный официальный Android TV 11 (с сертификациями Google и Netflix) + продвинутый функционал медиацентра Dune HD. Новейшие технологии. Dolby Vision & Atmos, AV1, YouTube 4K HDR, HDR10+, 4Kp60, ISO 4K DV P7 FEL. 4+32 Гб, 1 Гбит, Wi-Fi 6, USB 3.0, S/PDIF. Уникальное 2-в-1 сочетание официального Android TV и продвинутого медиацентра Dune HD. Используя всего одно устройство, вы можете смотреть потоковые видеосервисы в максимальном качестве (до 4K с Dolby Vision и Atmos), а также воспроизводить локальную библиотеку медиафайлов в самых продвинутых форматах (вплоть до ISO 4K с Dolby Vision FEL и полным меню диска) - используя продвинутый функционал медиацентра Dune HD.

Отзывы о товаре Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus

Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Заочно ставлю 5 баллов, думаю оценка не поменяется в будущем. Доставка в срок, коробка целая, полный комплект , включая батарейки. Вообще покупал для проектора, как замену родному китайскому лаунчеру, но пока проектор только летит в Россию , протестировал сей девайс. Подключил к ТВ по HDMI 2.1 ( своим шнурком), интернет по LAN (держит в районе 450 mbps на загрузку , провайдер подает 500) более,чем норм. Пульт частично управляет тв , подключилось все без проблем, все настроилось, с маркета скачал нужное. Не разобрался пока как ставить APK, файлы APK с флэшки не видит, хотелось бы поставить нормальный VPN для youtube. SSD подключал к USB 3.0 , фильм 4к , поток примерно 60 mbps вытягивает без проблем, hdd не рекомендуют подключать , блок питания комплектный на 1.5 а , думаю можно без проблем поменять на более мощный . По звуку пока не проверить , не на чем,заявлена поддержка dolby Atmos, думаю как соединить с саундбаром тоже с dolby Atmos ? Вообщем пока все, на данный момент все отлично. Через сайт homatics сделал запрос update request , обновили до 14 android , все приложения работают, появились в настройках новые фишки, для кого это важно теперь полноценно работает AFR.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брали приставку для старого Сони , подарили телевизору новую жизнь! Элементарно все подключается, работает очень быстро, доступ ко многим ресурсам. До этого была приставка от провайдера - это слезы. Из минусов - только подсветка в отключенном состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу на сюрприз, давно хотели обновить приставку, ему очень понравилось, до этого была Xiaomi первого поколения - эта конечно помощнее и побыстрее, фильмы в 4к смотрятся легко, ничего не висит и не тормозит. В общем покупкой довольны, упаковано было надёжно, спасибо большое продавцу. Однозначно рекомендую к покупке!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Приставка очень производительная. С плеймаркета скачивает и ставит всё, что нужно. YouTube, Лампа, тюнеры и другое. Голосовое управление, подключение клавиатуры и джойстиков. Можно играть. практически нет ограничений
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Станислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Приставка супер! Часик по настраивал, ничего страшного, пишут что с плей стора не качает приложения, все качает в прямых руках, винт подключать только с доп питанием!!! Скорость работы топовая, все форматы глотает! За батарейки спасибо) доставка 1 день
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Приставка просто топ! До этого была Xiaomi tv box s 2nd gen - полное днище, работает нормально только первое время, потом забивается кэшем и временными файлами и начинает безбожно тупить, спасибо объему памяти!! Homatics грамотно подошли не только к объему и типу памяти, но и к охлаждению процессора (который, к слову, тот же, что у Xiaomi), а так же оптимизации ОС. Итог - стабильная и быстрая работа без лагов, приложения не выгружаются из памяти через 5 минут, 4К с высоким битрейтом играет легко, что еще нужно?
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Sergey K.

Достоинства:


Комментарий:
это моя первая медиаприставка, т.ч. сравнивать не с чем. Пользуюсь меньше суток, пока настраиваю ее под себя. Интерфейс интуитивно понятный.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Владислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает исправно,приставка шустрая,всё нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Тахир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Телевизор с устаревшей оперативкой снова стал современным.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Юрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная приставка! Мощное железо внутри, Android TV 11 ну и самое главное стабильно работает. По сравнению с обычными приставками за 2-3 тыс.просто ракета.Плюс к этому очень стильный дизайн. Да, важно понимать что стоит не 2-3 т. а 9 но она того стоит.Кто думает платить ли за нее такие деньги,однозначно да,потому что стабильность работы на высоте,да и скупой платит дважды.При этом есть официальная тех.поддержка,что у некоторых приставок вообще редкость.Планирую прикупить такую еще одну и хочу провести эксперимент,обновить ее до Android TV 14
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная приставка, работает супер, крутит в 4к hdr фильмы с кинопоиска, работает вообще без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
одна из лучших приставок на рынке, дороговата, но каждый рубль оправдывает сразу прошил атв14, полёт нормальный !!!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление работает шустро по сравнению с первой приставкой .Все что хотел загрузил Если первая приставка грелась основательно ,то эта почти холодная.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Приставка всем нравится, работает быстро. Много ограничений у формата. Я был уверен, что если приставка на Андроид - я могу поставить ЛЮБОЕ приложение из гугл стора. По факту это вообще не так, нельзя даже гугловский chrome установить в качестве обозревателя. Нельзя apple music скачать, хотя на телефоне с андроидом он прекрасно работает... Так что перед покупкой имейте это в виду - я не знал.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Приставка очень хорошо оптимизирована, все плавно работает, не тормозит.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Амаяк

Достоинства:


Комментарий:
пока прошла только неделя - проблем нет, работает довольно шустро
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ренат М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, мощная приставка, очень быстро работает
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
впечатления самые положительные. подключается к home assistant, можно управлять оттуда
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная приставка, шустрая, не виснет, не лагает, красивый дизайн нет ощущения китайского ширпотреба. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем подключил к телевизору через wi-fi, установил нужные программы и смотрю теперь фильмы из интернета без ноутбука. Раньше приходилось скачивать, так как онлайн постоянно тормозило. Через приставку пока не замечал подтормаживаний, хотя скорость не более 100 МБт выдаёт роутер.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла с 11 андроидом, жду обновления. Упаковано отлично, приставка великолепная - всё очень быстро и беспроблемно работает. Среди всех что пробовал - эта лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Константин И.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, единственное по usb 3 порту проседает питание. Для прожорливых дисков не пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, тяжелая по весу, сейчас разбираюсь с интерфейсом, немного сделан бестолкова
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, тянет все что нужно и даже больше!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, после мибокса 1ой ревизии, небо и земля)



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Dune
Тип товара
Медиаплеер
Входы
USB 2.0 Type-A, USB 3.0 Type-A, HDMI, Bluetooth 5.0, Ethernet
Комплектация
устройство, аксессуары, пульт ДУ, документация, упаковка
Поддержка HD
4K UHD
Пульт ДУ
есть
Тип подключения
беспроводной, проводной
Тип устройства
медиаплеер
Цвет
черный, серый
Страна производитель
Китай
Описание
Мощный медиаплеер Dune HD нового поколения 2-в-1: полный официальный Android TV 11 (с сертификациями Google и Netflix) + продвинутый функционал медиацентра Dune HD. Новейшие технологии. Dolby Vision & Atmos, AV1, YouTube 4K HDR, HDR10+, 4Kp60, ISO 4K DV P7 FEL. 4+32 Гб, 1 Гбит, Wi-Fi 6, USB 3.0, S/PDIF. Уникальное 2-в-1 сочетание официального Android TV и продвинутого медиацентра Dune HD. Используя всего одно устройство, вы можете смотреть потоковые видеосервисы в максимальном качестве (до 4K с Dolby Vision и Atmos), а также воспроизводить локальную библиотеку медиафайлов в самых продвинутых форматах (вплоть до ISO 4K с Dolby Vision FEL и полным меню диска) - используя продвинутый функционал медиацентра Dune HD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Заочно ставлю 5 баллов, думаю оценка не поменяется в будущем. Доставка в срок, коробка целая, полный комплект , включая батарейки. Вообще покупал для проектора, как замену родному китайскому лаунчеру, но пока проектор только летит в Россию , протестировал сей девайс. Подключил к ТВ по HDMI 2.1 ( своим шнурком), интернет по LAN (держит в районе 450 mbps на загрузку , провайдер подает 500) более,чем норм. Пульт частично управляет тв , подключилось все без проблем, все настроилось, с маркета скачал нужное. Не разобрался пока как ставить APK, файлы APK с флэшки не видит, хотелось бы поставить нормальный VPN для youtube. SSD подключал к USB 3.0 , фильм 4к , поток примерно 60 mbps вытягивает без проблем, hdd не рекомендуют подключать , блок питания комплектный на 1.5 а , думаю можно без проблем поменять на более мощный . По звуку пока не проверить , не на чем,заявлена поддержка dolby Atmos, думаю как соединить с саундбаром тоже с dolby Atmos ? Вообщем пока все, на данный момент все отлично. Через сайт homatics сделал запрос update request , обновили до 14 android , все приложения работают, появились в настройках новые фишки, для кого это важно теперь полноценно работает AFR.
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брали приставку для старого Сони , подарили телевизору новую жизнь! Элементарно все подключается, работает очень быстро, доступ ко многим ресурсам. До этого была приставка от провайдера - это слезы. Из минусов - только подсветка в отключенном состоянии.
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
Покупала мужу на сюрприз, давно хотели обновить приставку, ему очень понравилось, до этого была Xiaomi первого поколения - эта конечно помощнее и побыстрее, фильмы в 4к смотрятся легко, ничего не висит и не тормозит. В общем покупкой довольны, упаковано было надёжно, спасибо большое продавцу. Однозначно рекомендую к покупке!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2025
Виктор Е.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Приставка очень производительная. С плеймаркета скачивает и ставит всё, что нужно. YouTube, Лампа, тюнеры и другое. Голосовое управление, подключение клавиатуры и джойстиков. Можно играть. практически нет ограничений
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Станислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Приставка супер! Часик по настраивал, ничего страшного, пишут что с плей стора не качает приложения, все качает в прямых руках, винт подключать только с доп питанием!!! Скорость работы топовая, все форматы глотает! За батарейки спасибо) доставка 1 день
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Приставка просто топ! До этого была Xiaomi tv box s 2nd gen - полное днище, работает нормально только первое время, потом забивается кэшем и временными файлами и начинает безбожно тупить, спасибо объему памяти!! Homatics грамотно подошли не только к объему и типу памяти, но и к охлаждению процессора (который, к слову, тот же, что у Xiaomi), а так же оптимизации ОС. Итог - стабильная и быстрая работа без лагов, приложения не выгружаются из памяти через 5 минут, 4К с высоким битрейтом играет легко, что еще нужно?
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Sergey K.

Достоинства:


Комментарий:
это моя первая медиаприставка, т.ч. сравнивать не с чем. Пользуюсь меньше суток, пока настраиваю ее под себя. Интерфейс интуитивно понятный.
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Владислав Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает исправно,приставка шустрая,всё нравится
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Тахир Г.

Достоинства:


Комментарий:
Супер! Телевизор с устаревшей оперативкой снова стал современным.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Юрий Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная приставка! Мощное железо внутри, Android TV 11 ну и самое главное стабильно работает. По сравнению с обычными приставками за 2-3 тыс.просто ракета.Плюс к этому очень стильный дизайн. Да, важно понимать что стоит не 2-3 т. а 9 но она того стоит.Кто думает платить ли за нее такие деньги,однозначно да,потому что стабильность работы на высоте,да и скупой платит дважды.При этом есть официальная тех.поддержка,что у некоторых приставок вообще редкость.Планирую прикупить такую еще одну и хочу провести эксперимент,обновить ее до Android TV 14
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
дмитрий В.

Достоинства:


Комментарий:
отличная приставка, работает супер, крутит в 4к hdr фильмы с кинопоиска, работает вообще без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Вячеслав С.

Достоинства:


Комментарий:
одна из лучших приставок на рынке, дороговата, но каждый рубль оправдывает сразу прошил атв14, полёт нормальный !!!
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Владимир М.

Достоинства:


Комментарий:
первое впечатление работает шустро по сравнению с первой приставкой .Все что хотел загрузил Если первая приставка грелась основательно ,то эта почти холодная.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Александр П.

Достоинства:


Комментарий:
Приставка всем нравится, работает быстро. Много ограничений у формата. Я был уверен, что если приставка на Андроид - я могу поставить ЛЮБОЕ приложение из гугл стора. По факту это вообще не так, нельзя даже гугловский chrome установить в качестве обозревателя. Нельзя apple music скачать, хотя на телефоне с андроидом он прекрасно работает... Так что перед покупкой имейте это в виду - я не знал.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Приставка очень хорошо оптимизирована, все плавно работает, не тормозит.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Амаяк

Достоинства:


Комментарий:
пока прошла только неделя - проблем нет, работает довольно шустро
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Ренат М.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, мощная приставка, очень быстро работает
Источник: Яндекс Маркет
24.04.2025
Михаил З.

Достоинства:


Комментарий:
впечатления самые положительные. подключается к home assistant, можно управлять оттуда
Источник: Яндекс Маркет
20.04.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная приставка, шустрая, не виснет, не лагает, красивый дизайн нет ощущения китайского ширпотреба. Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
17.04.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем подключил к телевизору через wi-fi, установил нужные программы и смотрю теперь фильмы из интернета без ноутбука. Раньше приходилось скачивать, так как онлайн постоянно тормозило. Через приставку пока не замечал подтормаживаний, хотя скорость не более 100 МБт выдаёт роутер.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Владислав С.

Достоинства:


Комментарий:
Пришла с 11 андроидом, жду обновления. Упаковано отлично, приставка великолепная - всё очень быстро и беспроблемно работает. Среди всех что пробовал - эта лучшая.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Константин И.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, единственное по usb 3 порту проседает питание. Для прожорливых дисков не пойдет.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
хорошая, тяжелая по весу, сейчас разбираюсь с интерфейсом, немного сделан бестолкова
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Виталий К.

Достоинства:


Комментарий:
работает отлично, тянет все что нужно и даже больше!
Источник: Яндекс Маркет
03.04.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, после мибокса 1ой ревизии, небо и земля)


Медиаплеер Dune HD Homatics Box R 4K Plus - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...