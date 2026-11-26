Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007)
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Характеристики
Тип товара
Геймпад
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678590
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
350
Описание товара Геймпад Xbox White Wireless controller (QAS-00007)
Фигурные поверхности и изысканная геометрия беспроводного геймпада Xbox повышают комфорт во время игры. Вы не упустите цель благодаря текстурированным рукояткам и гибридной крестовине. Легко захватывайте контент и делитесь им с помощью специальной кнопки «Поделиться». Для беспроводной игры на консоли, компьютере, смартфонах и планшетах используется технология Xbox Wireless и Bluetooth. Подключите любую совместимую гарнитуру через стандартный 3.5-мм аудиоразъём.
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Фигурные поверхности и изысканная геометрия беспроводного геймпада Xbox повышают комфорт во время игры. Вы не упустите цель благодаря текстурированным рукояткам и гибридной крестовине. Легко захватывайте контент и делитесь им с помощью специальной кнопки «Поделиться». Для беспроводной игры на консоли, компьютере, смартфонах и планшетах используется технология Xbox Wireless и Bluetooth. Подключите любую совместимую гарнитуру через стандартный 3.5-мм аудиоразъём.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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