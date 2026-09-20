Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпады
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%7 040 руб. 9 750 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 510306
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Геймпады
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х5
Вес, г.
600
Описание товара Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W White
Беспроводной контроллер DualSense для PS5 оснащен реалистичной тактильной отдачей, динамическими адаптивными триггерами и встроенным микрофоном в сочетании с оригинальным дизайном. Геймпад PlayStation DualSense for PS5 подключается по беспроводной технологии и работает автономно на основе аккумулятора.
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Беспроводной контроллер DualSense для PS5 оснащен реалистичной тактильной отдачей, динамическими адаптивными триггерами и встроенным микрофоном в сочетании с оригинальным дизайном. Геймпад PlayStation DualSense for PS5 подключается по беспроводной технологии и работает автономно на основе аккумулятора.
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