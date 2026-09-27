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Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink купить с доставкой в Москве
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Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink

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Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото 1
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото 2
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото 3
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото 4
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпады
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото 1
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото 2
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото 3
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото 4
  • Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
7 180 руб.  10 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 609075
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Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Геймпады
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х7
Вес, г.
450

Описание товара Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink

Беспроводной контроллер DualSense для PS5 оснащен реалистичной тактильной отдачей, динамическими адаптивными триггерами и встроенным микрофоном в сочетании с оригинальным дизайном. Общайтесь с друзьями в чате благодаря встроенному микрофону либо подключив гарнитуру через разъем 3,5 мм. Легко отключайте микрофон с помощью специальной кнопки выключения звука. Записывайте самые эффектные игровые моменты и ведите стримы с помощью кнопки создания. Опираясь на успех кнопки SHARE, кнопка создания предлагает игрокам еще больше возможностей для создания игрового контента и трансляции своих приключений в прямом эфире. Возьмите управление в свои руки благодаря контроллеру с усовершенствованным двухцветным дизайном, который сочетает в себе знакомое расположение кнопок, улучшенные джойстики и полностью переработанную световую панель.



Смотрите также: Геймпады, Игровые рули

Отзывы о товаре Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink




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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Геймпады
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной контроллер DualSense для PS5 оснащен реалистичной тактильной отдачей, динамическими адаптивными триггерами и встроенным микрофоном в сочетании с оригинальным дизайном. Общайтесь с друзьями в чате благодаря встроенному микрофону либо подключив гарнитуру через разъем 3,5 мм. Легко отключайте микрофон с помощью специальной кнопки выключения звука. Записывайте самые эффектные игровые моменты и ведите стримы с помощью кнопки создания. Опираясь на успех кнопки SHARE, кнопка создания предлагает игрокам еще больше возможностей для создания игрового контента и трансляции своих приключений в прямом эфире. Возьмите управление в свои руки благодаря контроллеру с усовершенствованным двухцветным дизайном, который сочетает в себе знакомое расположение кнопок, улучшенные джойстики и полностью переработанную световую панель.


Смотрите также: Геймпады, Игровые рули
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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