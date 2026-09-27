Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Геймпады
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
7 180 руб.
10 110
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 609075
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink
Беспроводной контроллер DualSense для PS5 оснащен реалистичной тактильной отдачей, динамическими адаптивными триггерами и встроенным микрофоном в сочетании с оригинальным дизайном. Общайтесь с друзьями в чате благодаря встроенному микрофону либо подключив гарнитуру через разъем 3,5 мм. Легко отключайте микрофон с помощью специальной кнопки выключения звука. Записывайте самые эффектные игровые моменты и ведите стримы с помощью кнопки создания. Опираясь на успех кнопки SHARE, кнопка создания предлагает игрокам еще больше возможностей для создания игрового контента и трансляции своих приключений в прямом эфире. Возьмите управление в свои руки благодаря контроллеру с усовершенствованным двухцветным дизайном, который сочетает в себе знакомое расположение кнопок, улучшенные джойстики и полностью переработанную световую панель.
Беспроводной контроллер DualSense для PS5 оснащен реалистичной тактильной отдачей, динамическими адаптивными триггерами и встроенным микрофоном в сочетании с оригинальным дизайном. Общайтесь с друзьями в чате благодаря встроенному микрофону либо подключив гарнитуру через разъем 3,5 мм. Легко отключайте микрофон с помощью специальной кнопки выключения звука. Записывайте самые эффектные игровые моменты и ведите стримы с помощью кнопки создания. Опираясь на успех кнопки SHARE, кнопка создания предлагает игрокам еще больше возможностей для создания игрового контента и трансляции своих приключений в прямом эфире. Возьмите управление в свои руки благодаря контроллеру с усовершенствованным двухцветным дизайном, который сочетает в себе знакомое расположение кнопок, улучшенные джойстики и полностью переработанную световую панель.
Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Геймпад Sony PlayStation 5 DualSense CFI-ZCT1W Pink