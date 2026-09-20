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Характеристики
Тип товара
Геймпад
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678589
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Описание товара Геймпад PlayStation DualSense Edge белый CFI-ZCP1
Геймпад беспроводной PlayStation DualSense Edge предназначен для совместного использования с игровой консолью PS5. Он синхронизируется беспроводным способом и обеспечивает комфортное управление на расстоянии. Виброотдача и гироскоп обеспечивают максимальное погружение в процесс.В конструкции контроллера предусмотрены регулируемые триггеры с возможностью настройки чувствительности и сменные насадки на стики. Функция программирования позволяет назначать определенные команды кнопкам. На корпусе PlayStation DualSense Edge дополнительно предусмотрен разъем аудио 3.5 мм для подключения наушников. Динамик и микрофон гарантируют двустороннюю аудиосвязь с четким звуковым сопровождением.
Геймпад беспроводной PlayStation DualSense Edge предназначен для совместного использования с игровой консолью PS5. Он синхронизируется беспроводным способом и обеспечивает комфортное управление на расстоянии. Виброотдача и гироскоп обеспечивают максимальное погружение в процесс.В конструкции контроллера предусмотрены регулируемые триггеры с возможностью настройки чувствительности и сменные насадки на стики. Функция программирования позволяет назначать определенные команды кнопкам. На корпусе PlayStation DualSense Edge дополнительно предусмотрен разъем аудио 3.5 мм для подключения наушников. Динамик и микрофон гарантируют двустороннюю аудиосвязь с четким звуковым сопровождением.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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