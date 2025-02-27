Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%1 460 руб. 2 440 руб.
В наличии
Код товара: 674737
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1 460 руб. -40%
2 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
Ключ разводной
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х2
Вес, г.
152
Описание товара Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15)
Разводной ключ 34 мм KRAFTOOL 27258-15 выполнен из высококачественной хромованадиевой стали с фосфатированным покрытием, благодаря чему отличается прочностью и долгим сроком службы. Он предназначен для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Ключ обладает увеличенным захватом зева, что позволяет ему работать с крепежом большого размера. Рукоятка из эластомера не скользит в руке. Угол наклона губок - 15 градусов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
Ключ разводной
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Разводной ключ 34 мм KRAFTOOL 27258-15 выполнен из высококачественной хромованадиевой стали с фосфатированным покрытием, благодаря чему отличается прочностью и долгим сроком службы. Он предназначен для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Ключ обладает увеличенным захватом зева, что позволяет ему работать с крепежом большого размера. Рукоятка из эластомера не скользит в руке. Угол наклона губок - 15 градусов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Наверное лучшие ключи этой фирмы по качеству из сегмента разводных ключей .
Достоинства:
Комментарий:
Все в идеале пришло , спасибо продавцу !
Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15)
Достоинства:
Комментарий:
Наверное лучшие ключи этой фирмы по качеству из сегмента разводных ключей .
Достоинства:
Комментарий:
Все в идеале пришло , спасибо продавцу !