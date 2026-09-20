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0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка

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0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 1
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0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 5
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0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 14
0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Travis Scott
Альбом (сингл)
Rodeo
Жанр
R&B, Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 1
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 2
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 3
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 4
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 5
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 6
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 7
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 8
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 9
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 10
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 11
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 12
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 13
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 14
  • 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667413
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Характеристики

Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0888750652010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Travis Scott
Альбом (сингл)
Rodeo
Жанр
R&B, Soul
Трек-лист
Pornography, Oh My Dis Side, 3500, Wasted, 90210, Pray 4 Love, Nightcrawler, Piss on Your Grave, Antidote, Impossible, Maria Im Drunk, Flying High, I Can Tell, Apple Pie
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка

Rodeo - это дебютный студийный альбом американского рэпера Трэвиса Скотта, вышедший 4 сентября 2015 года.

Отзывы о товаре 0888750652010, Scott, Travis, Rodeo виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EPIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Epic
Barcode
[0888750652010]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Travis Scott
Альбом (сингл)
Rodeo
Жанр
R&B, Soul
Трек-лист
Pornography, Oh My Dis Side, 3500, Wasted, 90210, Pray 4 Love, Nightcrawler, Piss on Your Grave, Antidote, Impossible, Maria Im Drunk, Flying High, I Can Tell, Apple Pie
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x2 см
Страна производитель
Китай
Описание
Rodeo - это дебютный студийный альбом американского рэпера Трэвиса Скотта, вышедший 4 сентября 2015 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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