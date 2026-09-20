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Talking Heads - Remain In Light (0081227080211) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Talking Heads - Remain In Light (0081227080211) виниловая пластинка

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0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 1
0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 2
0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 3
0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 4
0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 5
0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 6
0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 7
0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 8
0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 9
0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 1
  • 0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 2
  • 0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 3
  • 0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 4
  • 0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 5
  • 0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 6
  • 0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 7
  • 0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 8
  • 0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 9
  • 0081227080211, Виниловая пластинка Talking Heads, Remain In Light - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 665428
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Характеристики

Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Talking Heads - Remain In Light (0081227080211) виниловая пластинка

Remain in Light - четвертый студийный альбом американской рок-группы Talking Heads, выпущенный 8 октября 1980 г. на лейбле Sire Records. Альбом был записан в студиях Compass Point Studios на Багамах и Sigma Sound Studios в Филадельфии в июле и августе 1980 года. Это был последний альбом Talking Heads, продюсером которого выступил Брайан Ино. Альбом Remain in Light был высоко оценен критиками, которые отметили его звуковые эксперименты, ритмические инновации и слаженное слияние различных жанров. Альбом занял 19-е место в US Billboard 200 и 21-е место в UK Albums Chart, а также породил синглы Once in a Lifetime и Houses in Motion. Релиз был включен в списки лучших альбомов 1980-х гг. и всех времен, и часто считается магнум опусом Talking Heads. В 2017 году Библиотека Конгресса США признала альбом культурно, исторически или художественно значимым и выбрала его для сохранения в Национальном реестре звукозаписей.

Отзывы о товаре Talking Heads - Remain In Light (0081227080211) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rhino
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Remain in Light - четвертый студийный альбом американской рок-группы Talking Heads, выпущенный 8 октября 1980 г. на лейбле Sire Records. Альбом был записан в студиях Compass Point Studios на Багамах и Sigma Sound Studios в Филадельфии в июле и августе 1980 года. Это был последний альбом Talking Heads, продюсером которого выступил Брайан Ино. Альбом Remain in Light был высоко оценен критиками, которые отметили его звуковые эксперименты, ритмические инновации и слаженное слияние различных жанров. Альбом занял 19-е место в US Billboard 200 и 21-е место в UK Albums Chart, а также породил синглы Once in a Lifetime и Houses in Motion. Релиз был включен в списки лучших альбомов 1980-х гг. и всех времен, и часто считается магнум опусом Talking Heads. В 2017 году Библиотека Конгресса США признала альбом культурно, исторически или художественно значимым и выбрала его для сохранения в Национальном реестре звукозаписей.
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