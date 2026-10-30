Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка
Days Are Gone - дебютный студийный альбом американской рок-группы Haim. Haim (произносится [ha?m], в рифму к слову «time») — американская рок-группа из Лос-Анджелеса, Калифорния. В её состав входят три сестры: Эсти, Даниэль и Алана — а также Дэш Хаттон, бывший участник лос-анджелесских групп Wires on Fire (англ.)русск. и Slang Chicken. Звучание группы сравнивают с Fleetwood Mac, их жанр описывают как «встречу ню-фолка и R’nB девяностых» и называют «музыкой, которая звучит так, будто она написана на берегу озера Стиви Никс, Джоном Вейтом (англ.)русск. и En Vogue». В 2012 году группа выпустила свой первый мини-альбом Forever, а в сентябре 2013-го вышел дебютный альбом группы Days Are Gone. В 2013 году группа выиграла в опросе Би-би-си Sound of 2013, сыграла на фестивале Гластонбери, а также подписала договор с лейблом Roc Nation (англ.)русск., основанным рэпером Jay-Z
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Теги товара: Поп-музыка
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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