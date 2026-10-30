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Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка

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Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 1
Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 2
Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 3
Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 4
Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 5
Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 6
Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 7
Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 8
Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 9
Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 10
Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
Days Are Gone
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 1
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 2
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 3
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 4
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 5
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 6
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 7
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 8
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 9
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 10
  • Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665100
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка
6 070 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602537524440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
Days Are Gone
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Falling, Forever, The Wire, If I Could Change Your Mind, Honey & I, Dont Save Me, Days Are Gone, My Song 5, Go Slow, Let Me Go, Running If You Call My Name
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка

Days Are Gone - дебютный студийный альбом американской рок-группы Haim. Haim (произносится [ha?m], в рифму к слову «time») — американская рок-группа из Лос-Анджелеса, Калифорния. В её состав входят три сестры: Эсти, Даниэль и Алана — а также Дэш Хаттон, бывший участник лос-анджелесских групп Wires on Fire (англ.)русск. и Slang Chicken. Звучание группы сравнивают с Fleetwood Mac, их жанр описывают как «встречу ню-фолка и R’nB девяностых» и называют «музыкой, которая звучит так, будто она написана на берегу озера Стиви Никс, Джоном Вейтом (англ.)русск. и En Vogue». В 2012 году группа выпустила свой первый мини-альбом Forever, а в сентябре 2013-го вышел дебютный альбом группы Days Are Gone. В 2013 году группа выиграла в опросе Би-би-си Sound of 2013, сыграла на фестивале Гластонбери, а также подписала договор с лейблом Roc Nation (англ.)русск., основанным рэпером Jay-Z



Теги товара: Поп-музыка

Отзывы о товаре Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Polydor
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Polydor
Barcode
[0602537524440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
HAIM
Альбом (сингл)
Days Are Gone
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Falling, Forever, The Wire, If I Could Change Your Mind, Honey & I, Dont Save Me, Days Are Gone, My Song 5, Go Slow, Let Me Go, Running If You Call My Name
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Days Are Gone - дебютный студийный альбом американской рок-группы Haim. Haim (произносится [ha?m], в рифму к слову «time») — американская рок-группа из Лос-Анджелеса, Калифорния. В её состав входят три сестры: Эсти, Даниэль и Алана — а также Дэш Хаттон, бывший участник лос-анджелесских групп Wires on Fire (англ.)русск. и Slang Chicken. Звучание группы сравнивают с Fleetwood Mac, их жанр описывают как «встречу ню-фолка и R’nB девяностых» и называют «музыкой, которая звучит так, будто она написана на берегу озера Стиви Никс, Джоном Вейтом (англ.)русск. и En Vogue». В 2012 году группа выпустила свой первый мини-альбом Forever, а в сентябре 2013-го вышел дебютный альбом группы Days Are Gone. В 2013 году группа выиграла в опросе Би-би-си Sound of 2013, сыграла на фестивале Гластонбери, а также подписала договор с лейблом Roc Nation (англ.)русск., основанным рэпером Jay-Z


Теги товара: Поп-музыка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Haim - Days Are Gone (0602537524440) виниловая пластинка – стоимость товара 6070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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