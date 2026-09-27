Joe Satriani - The Elephants Of Mars (4029759173182) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Satriani
Альбом (сингл)
The Elephants Of Mars
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 930 руб.
В наличии
Код товара: 629845
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music, Edel
Barcode
[4029759173182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Satriani
Альбом (сингл)
The Elephants Of Mars
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sahara, The Elephants Of Mars, Faceless, Blue Foot Groovy, Tension And Release, Sailing The Seas Of Ganymede, Doors Of Perception, E 104th St NYC 1973, Pumpin, Dance Of The Spores, Night Scene, Through A Mothers Day Darkly, 22 Memory Lane, Desolation
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Joe Satriani - The Elephants Of Mars (4029759173182) виниловая пластинка
The Elephants Of Mars - студийный сольный альбом 2022 года гитариста Джо Сатриани. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Джозеф Джо Сатриани - американский гитарист-виртуоз. Музыканты разных поколений брали у Сатриани уроки гитарного мастерства, среди них - Стив Вай, Кирк Хэммет, Алекс Сколник, Дэвид Брайсон, Чарли Хантер, Ларри ЛаЛондэ и другие. По мнению британского издания Classic Rock, один из величайших гитаристов всех времен. В конце 1993 года был приглашён в Deep Purple на замену ушедшего из группы во время гастролей Ричи Блэкмора, однако на следующий год покинул группу из-за контрактных обязательств. За всю карьеру было продано более 10 миллионов копий альбомов Сатриани.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music, Edel
Barcode
[4029759173182]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Joe Satriani
Альбом (сингл)
The Elephants Of Mars
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Sahara, The Elephants Of Mars, Faceless, Blue Foot Groovy, Tension And Release, Sailing The Seas Of Ganymede, Doors Of Perception, E 104th St NYC 1973, Pumpin, Dance Of The Spores, Night Scene, Through A Mothers Day Darkly, 22 Memory Lane, Desolation
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
The Elephants Of Mars - студийный сольный альбом 2022 года гитариста Джо Сатриани. Релиз представлен на двойном черном 180-граммовом виниле. Джозеф Джо Сатриани - американский гитарист-виртуоз. Музыканты разных поколений брали у Сатриани уроки гитарного мастерства, среди них - Стив Вай, Кирк Хэммет, Алекс Сколник, Дэвид Брайсон, Чарли Хантер, Ларри ЛаЛондэ и другие. По мнению британского издания Classic Rock, один из величайших гитаристов всех времен. В конце 1993 года был приглашён в Deep Purple на замену ушедшего из группы во время гастролей Ричи Блэкмора, однако на следующий год покинул группу из-за контрактных обязательств. За всю карьеру было продано более 10 миллионов копий альбомов Сатриани.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Joe Satriani - The Elephants Of Mars (4029759173182) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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