Top.Mail.Ru
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 1
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 2
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 3
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 4
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 5
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 6
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 7
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 8
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Black Rock
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 2
  • Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 3
  • Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 4
  • Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 5
  • Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 6
  • Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 7
  • Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 8
  • Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 664918
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725746409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Black Rock
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Steal Your Heart Away, I Know A Place, When The Fire Hits The Sea, Quarrymans Lament, Spanish Boots, Bird On A Wire, Three Times A Fool, Night Life, King), Look Over Yonders Wall, Athens To Athens, Blue And Evil, Baby You Gotta Change Your Mind, Cant Find No Mercy (bonus track)
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Joe Bonamassa / Black Rock - золотой винил (2LP). Очаруйтесь музыкой и стилем с виниловой пластинкой Joe Bonamassa / Black Rock. Это издание в золотом виниле, которое станет настоящей жемчужиной вашей коллекции. Joe Bonamassa - великолепный гитарист и исполнитель, который своей музыкой объединяет блюзовые и рок-н-рольные элементы. На этой пластинке вы услышите его неподражаемую технику игры на гитаре и глубокие эмоции, которые переполняют каждую ноту. Альбом Black Rock - один из самых впечатляющих релизов Joe Bonamassa, в котором он продемонстрировал все свое мастерство и творческое видение. Здесь собраны потрясающие композиции, такие как Steal Your Heart Away, Black Rock, Wandering Earth и многие другие. Они вместе создают атмосферу, которая завораживает и не оставляет равнодушным.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mascot
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725746409]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Joe Bonamassa
Альбом (сингл)
Black Rock
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Steal Your Heart Away, I Know A Place, When The Fire Hits The Sea, Quarrymans Lament, Spanish Boots, Bird On A Wire, Three Times A Fool, Night Life, King), Look Over Yonders Wall, Athens To Athens, Blue And Evil, Baby You Gotta Change Your Mind, Cant Find No Mercy (bonus track)
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Виниловая пластинка Joe Bonamassa / Black Rock - золотой винил (2LP). Очаруйтесь музыкой и стилем с виниловой пластинкой Joe Bonamassa / Black Rock. Это издание в золотом виниле, которое станет настоящей жемчужиной вашей коллекции. Joe Bonamassa - великолепный гитарист и исполнитель, который своей музыкой объединяет блюзовые и рок-н-рольные элементы. На этой пластинке вы услышите его неподражаемую технику игры на гитаре и глубокие эмоции, которые переполняют каждую ноту. Альбом Black Rock - один из самых впечатляющих релизов Joe Bonamassa, в котором он продемонстрировал все свое мастерство и творческое видение. Здесь собраны потрясающие композиции, такие как Steal Your Heart Away, Black Rock, Wandering Earth и многие другие. Они вместе создают атмосферу, которая завораживает и не оставляет равнодушным.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Bonamassa - Black Rock (Solid Gold) (8712725746409) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4860 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...