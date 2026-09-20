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Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO)

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Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 1
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 2
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 3
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 4
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 5
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 6
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 7
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 8
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 9
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 10
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 11
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 12
Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2310
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 1
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 2
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 3
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 4
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 5
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 6
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 7
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 8
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 9
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 10
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 11
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 12
  • Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664278
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2310
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
227
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х7
Вес, кг.
1.15

Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO)

Видеокарта ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать сложные графические задачи.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GeForce RTX 4060TI 8Gb (DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4060 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2310
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
227
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS DUAL-RTX4060TI-O8G-EVO — это мощное устройство, предназначенное для игр и работы с графическими приложениями. Она оснащена 8 ГБ видеопамяти GDDR6, что обеспечивает высокую производительность и позволяет обрабатывать сложные графические задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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