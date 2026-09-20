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Картридж лазерный G&G GG-C054HBK черный (3100стр.) для Canon LBP 621Cw/ 623Cdw/641Cw/643Cdw купить с доставкой в Москве
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Картридж лазерный G&G GG-C054HBK черный (3100стр.) для Canon LBP 621Cw/ 623Cdw/641Cw/643Cdw

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Картридж лазерный G&amp;G GG-C054HBK черный (3100стр.) для Canon LBP 621Cw/ 623Cdw/641Cw/643Cdw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-Sensys LBP621Cw LBP621, LBP623Cdw LBP623, MF641Cw MF641, MF643Cdw MF643, MF645, MF645Cx
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664198
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-Sensys LBP621Cw LBP621, LBP623Cdw LBP623, MF641Cw MF641, MF643Cdw MF643, MF645, MF645Cx
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х7
Вес, г.
710

Описание товара Картридж лазерный G&G GG-C054HBK черный (3100стр.) для Canon LBP 621Cw/ 623Cdw/641Cw/643Cdw

Предназначен для использования в принтерах Canon LBP 621Cw, 623Cdw, 641Cw, 643Cdw. Цвет черный. Ресурс 3100 информационных страниц (при 5% заполнении).

Отзывы о товаре Картридж лазерный G&G GG-C054HBK черный (3100стр.) для Canon LBP 621Cw/ 623Cdw/641Cw/643Cdw




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Canon i-Sensys LBP621Cw LBP621, LBP623Cdw LBP623, MF641Cw MF641, MF643Cdw MF643, MF645, MF645Cx
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3100
Страна производитель
Китай
Описание
Предназначен для использования в принтерах Canon LBP 621Cw, 623Cdw, 641Cw, 643Cdw. Цвет черный. Ресурс 3100 информационных страниц (при 5% заполнении).
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Отзывы


Картридж лазерный G&G GG-C054HBK черный (3100стр.) для Canon LBP 621Cw/ 623Cdw/641Cw/643Cdw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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