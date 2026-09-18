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Тонер Картридж Cactus CS-TK450 черный для Kyocera Mita FS-6970DN (15000стр.) купить с доставкой в Москве
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Тонер Картридж Cactus CS-TK450 черный для Kyocera Mita FS-6970DN (15000стр.)

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Тонер Картридж Cactus CS-TK450 черный для Kyocera Mita FS-6970DN (15000стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233031
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х16х12
Вес, кг.
1.1

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-TK450 черный для Kyocera Mita FS-6970DN (15000стр.)

Тонер Картридж Cactus CS-TK450 черный для Kyocera Mita FS-6970DN (15000стр.)

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-TK450 черный для Kyocera Mita FS-6970DN (15000стр.)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для Kyocera
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
15000
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Cactus CS-TK450 черный для Kyocera Mita FS-6970DN (15000стр.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-TK450 черный для Kyocera Mita FS-6970DN (15000стр.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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