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Тонер Картридж Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP купить с доставкой в Москве
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Тонер Картридж Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP

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Тонер Картридж Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
9500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233245
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
9500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х1х1
Вес, г.
520

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP

Тонер Картридж Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
9500
Страна производитель
Китай
Описание
Тонер Картридж Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Тонер Картридж Cactus CS-C2503Y желтый (9500стр.) для Ricoh Aficio MP C2003SP/MP C2004ASP/MP C2011SP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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