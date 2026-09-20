Игра "Лабиринт Алисы. В поисках сумасшедшего шляпника" арт.12120002Р /14
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, для вечеринки, карточная, квест, логическая, психологическая, развивающая, ролевая, семейная, стратегическая, В подарок, Квесты и психологические
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 мин
Материал
дерево, картон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664128
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, для вечеринки, карточная, квест, логическая, психологическая, развивающая, ролевая, семейная, стратегическая, В подарок, Квесты и психологические
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 мин
Комплектация
большое составное поле из 4-х частей, фрагменты лабиринта - 34шт, фигурки игроков (в виде алисы в разных платьях) из дерева - 4шт, фигурка шляпника из дерева - 1шт, карточки целей - 24шт, карточки шляпника - 11шт,
Материал
дерево, картон
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х6
Вес, г.
820
Описание товара Игра "Лабиринт Алисы. В поисках сумасшедшего шляпника" арт.12120002Р /14
Червонная королева приказала сумасшедшему Шляпнику явиться во дворец. Но он заблудился в лабиринте. Алиса отправляется на его поиски в загадочный лабиринт, выращенный по приказу королевы. Вот только лабиринт не так прост. Стены постоянно двигаются, а дороги убегают прямо из под ног. Один раз пройти по одному и тому же пути просто невозможно.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, для вечеринки, карточная, квест, логическая, психологическая, развивающая, ролевая, семейная, стратегическая, В подарок, Квесты и психологические
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
30 мин
Комплектация
большое составное поле из 4-х частей, фрагменты лабиринта - 34шт, фигурки игроков (в виде алисы в разных платьях) из дерева - 4шт, фигурка шляпника из дерева - 1шт, карточки целей - 24шт, карточки шляпника - 11шт,
Материал
дерево, картон
Страна производитель
Китай
Червонная королева приказала сумасшедшему Шляпнику явиться во дворец. Но он заблудился в лабиринте. Алиса отправляется на его поиски в загадочный лабиринт, выращенный по приказу королевы. Вот только лабиринт не так прост. Стены постоянно двигаются, а дороги убегают прямо из под ног. Один раз пройти по одному и тому же пути просто невозможно.
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Игра "Лабиринт Алисы. В поисках сумасшедшего шляпника" арт.12120002Р /14 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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