Русское лото в жестяной коробке (Нескучные игры) 7931
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Характеристики
Тип товара
Игра настольная
Жанр игры
лото
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2
Среднее время игры, в минутах
60 минут
Материал
дерево, металл, стекло
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%1 080 руб. 1 905 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 503816
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игра настольная
Линейка
Русское лото
Жанр игры
лото
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2
Среднее время игры, в минутах
60 минут
Комплектация
90 деревянных бочонков в текстильном мешочке, 24 игровых карточки, 100 пластиковых фишек, брошюра с инструкцией и жаргонными словечками, упаковка
Материал
дерево, металл, стекло
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
20х12х10
Вес, г.
780
Описание товара Русское лото в жестяной коробке (Нескучные игры) 7931
Русское лото в жестяной коробке (Нескучные игры) 7931 Настольная игра Русское лото включает в себя 24 карточки, разделенные на клетки. Специальные пронумерованные бочонки, выполненные из дерева, нужно перемешать в мешке и, вытаскивая не глядя, собрать на своем поле указанные числа. Увлекательная игра с простыми правилами позволит весело провести время в кругу семьи и друзей.
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Бренд
Тип товара
Игра настольная
Линейка
Русское лото
Жанр игры
лото
Возраст от
5 лет
Максимальное количество участников
от 2
Среднее время игры, в минутах
60 минут
Комплектация
90 деревянных бочонков в текстильном мешочке, 24 игровых карточки, 100 пластиковых фишек, брошюра с инструкцией и жаргонными словечками, упаковка
Материал
дерево, металл, стекло
Страна производитель
Россия
Русское лото в жестяной коробке (Нескучные игры) 7931 Настольная игра Русское лото включает в себя 24 карточки, разделенные на клетки. Специальные пронумерованные бочонки, выполненные из дерева, нужно перемешать в мешке и, вытаскивая не глядя, собрать на своем поле указанные числа. Увлекательная игра с простыми правилами позволит весело провести время в кругу семьи и друзей.
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