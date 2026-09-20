Игра "Лабиринт Новогодний" арт.8587 /14
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Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, развивающая, семейная
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
20-30 минут
Материал
дерево, бумага
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 664129
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, развивающая, семейная
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
20-30 минут
Материал
дерево, бумага
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х6
Вес, г.
830
Описание товара Игра "Лабиринт Новогодний" арт.8587 /14
Игра «Лабиринт новогодний» - отличный способ весело провести время с друзьями или семьей. В этой игре участникам предстоит пройти через лабиринт. Он имеет несколько уровней сложности, поэтому каждый игрок сможет найти для себя подходящий вариант.
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Бренд
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, развивающая, семейная
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
20-30 минут
Материал
дерево, бумага
Страна производитель
Китай
Игра «Лабиринт новогодний» - отличный способ весело провести время с друзьями или семьей. В этой игре участникам предстоит пройти через лабиринт. Он имеет несколько уровней сложности, поэтому каждый игрок сможет найти для себя подходящий вариант.
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