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Игра "Лабиринт Новогодний" арт.8587 /14 купить с доставкой в Москве
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Игра "Лабиринт Новогодний" арт.8587 /14

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Игра &quot;Лабиринт Новогодний&quot; арт.8587 /14 - фото 5
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, развивающая, семейная
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
20-30 минут
Материал
дерево, бумага
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  • Игра &quot;Лабиринт Новогодний&quot; арт.8587 /14 - фото 3
  • Игра &quot;Лабиринт Новогодний&quot; арт.8587 /14 - фото 4
  • Игра &quot;Лабиринт Новогодний&quot; арт.8587 /14 - фото 5
  • Игра &quot;Лабиринт Новогодний&quot; арт.8587 /14 - фото 6
  • Игра &quot;Лабиринт Новогодний&quot; арт.8587 /14 - фото 7
  • Игра &quot;Лабиринт Новогодний&quot; арт.8587 /14 - фото 8
  • Игра &quot;Лабиринт Новогодний&quot; арт.8587 /14 - фото 9
  • Игра &quot;Лабиринт Новогодний&quot; арт.8587 /14 - фото 10
  • Игра &quot;Лабиринт Новогодний&quot; арт.8587 /14 - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 664129
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Характеристики

Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, развивающая, семейная
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
20-30 минут
Материал
дерево, бумага
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х6
Вес, г.
830

Описание товара Игра "Лабиринт Новогодний" арт.8587 /14

Игра «Лабиринт новогодний» - отличный способ весело провести время с друзьями или семьей. В этой игре участникам предстоит пройти через лабиринт. Он имеет несколько уровней сложности, поэтому каждый игрок сможет найти для себя подходящий вариант.

Отзывы о товаре Игра "Лабиринт Новогодний" арт.8587 /14




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Характеристики
Бренд
Нескучные игры
Тип товара
Настольная игра
Жанр игры
бродилка, развивающая, семейная
Возраст от
7 лет
Максимальное количество участников
от 2 до 4
Дорожная
нет
Среднее время игры, в минутах
20-30 минут
Материал
дерево, бумага
Страна производитель
Китай
Описание
Игра «Лабиринт новогодний» - отличный способ весело провести время с друзьями или семьей. В этой игре участникам предстоит пройти через лабиринт. Он имеет несколько уровней сложности, поэтому каждый игрок сможет найти для себя подходящий вариант.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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