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Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки купить с доставкой в Москве
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Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки

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Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 1
Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 2
Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 3
Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 4
Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 5
Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
  • Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 1
  • Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 2
  • Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 3
  • Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 4
  • Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 5
  • Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662356
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Характеристики

Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х19х12
Вес, г.
517

Описание товара Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки

Игрушка Грузовой автомобиль WY311B несомненно понравится вашему ребенку. Инерционный механизм движения. Кнопки на крыше активируют звуки двигателя, клаксона, заднего хода, сопровождаемые подсветкой проблесковых маячков.

Отзывы о товаре Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки




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Характеристики
Бренд
NoName
Тип товара
Машинки и автотреки
Страна производитель
Китай
Описание
Игрушка Грузовой автомобиль WY311B несомненно понравится вашему ребенку. Инерционный механизм движения. Кнопки на крыше активируют звуки двигателя, клаксона, заднего хода, сопровождаемые подсветкой проблесковых маячков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Грузовой автомобиль 1:16 инерционный на батарейках(свет,звук )самосвал салатовый в коробке;подъем кузова,автозвуки,маячки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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