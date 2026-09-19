Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Машинки и автотреки
Материал
пластик
Пол
мальчик
Минимальный возраст
3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
810 руб.
1 394
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 399095
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Описание товара Автомобиль"Легион"№4 розовый 78278
Серия автомобилей «Легион» от фабрики «Полесье» представлена в виде стильных джипов, адаптированных для моделирования различных сценариев игры. Игрушка имеет реалистичный дизайн, округлую форму деталей. Автомобиль «Легион» № 4 изготовлен в розовом цвете, имеет вместительный закрытый багажник. На крыше располагается имитация дополнительного света в виде ряда фар. Для многих детей, и даже для девочек, важно наличие разнообразных машинок в арсенале игрушек. Они позволяют познакомиться с разными видами транспортных средств, понять, как они устроены. Благодаря прочности материала, из которого изготовлена игрушка, автомобиль долго прослужит ребёнку!
Серия автомобилей «Легион» от фабрики «Полесье» представлена в виде стильных джипов, адаптированных для моделирования различных сценариев игры. Игрушка имеет реалистичный дизайн, округлую форму деталей. Автомобиль «Легион» № 4 изготовлен в розовом цвете, имеет вместительный закрытый багажник. На крыше располагается имитация дополнительного света в виде ряда фар. Для многих детей, и даже для девочек, важно наличие разнообразных машинок в арсенале игрушек. Они позволяют познакомиться с разными видами транспортных средств, понять, как они устроены. Благодаря прочности материала, из которого изготовлена игрушка, автомобиль долго прослужит ребёнку!
Автомобиль"Легион"№4 розовый 78278 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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