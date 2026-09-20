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Ведро "Макси" купить с доставкой в Москве
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Ведро "Макси"

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Ведро &quot;Макси&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
  • Ведро &quot;Макси&quot; - фото 1
  • Ведро &quot;Макси&quot; - фото 2
  • Ведро &quot;Макси&quot; - фото 3
  • Ведро &quot;Макси&quot; - фото 4
  • Ведро &quot;Макси&quot; - фото 5
  • Ведро &quot;Макси&quot; - фото 6
  • Ведро &quot;Макси&quot; - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 662127
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Характеристики

Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
ведро, упаковка
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х25х21
Вес, г.
245

Описание товара Ведро "Макси"

Ведро «Макси» от компании «Полесье» - это универсальная игрушка, которая пригодится ребенку для игр как дома, так и на свежем воздухе. Ведерко выполнено из высококачественного и безопасного пластика в яркой цветовой гамме с прозрачным эффектом. Игрушка отличается вместительностью, оборудована удобной для ребенка ручкой. Форма ведерка позволяет малышу комфортно переносить песок, воду или мелкие игрушки. Ведро «Макси» от компании «Полесье» поможет малышу в формировании первичных представлений об объектах окружающего мира. Процесс игры с ведерком положительно влияет на развитие любознательности и мелкой моторики.

Отзывы о товаре Ведро "Макси"




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Полесье
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Звуковые эффекты
нет
Комплектация
ведро, упаковка
Материал
пластик
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Световые эффекты
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Ведро «Макси» от компании «Полесье» - это универсальная игрушка, которая пригодится ребенку для игр как дома, так и на свежем воздухе. Ведерко выполнено из высококачественного и безопасного пластика в яркой цветовой гамме с прозрачным эффектом. Игрушка отличается вместительностью, оборудована удобной для ребенка ручкой. Форма ведерка позволяет малышу комфортно переносить песок, воду или мелкие игрушки. Ведро «Макси» от компании «Полесье» поможет малышу в формировании первичных представлений об объектах окружающего мира. Процесс игры с ведерком положительно влияет на развитие любознательности и мелкой моторики.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ведро "Макси" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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