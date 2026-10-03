Игровой набор "Строитель" №3 (31 предмет) в сумке У753
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Характеристики
Тип товара
Игровые наборы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%1 100 руб. 2 074 руб.
В наличии
Код товара: 398706
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 100 руб. -47%
2 074 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
каска, мастерок, сито, терка, ножовка, топор, молоток, уровень, форма кирпич, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
пластик
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
33х22х14
Вес, г.
943
Описание товара Игровой набор "Строитель" №3 (31 предмет) в сумке У753
Игровой набор СТРОМ У753 Строитель №3 в сумкеНабор из пластиковых элементов включает в себя инструменты, похожие на настоящие, каску и удобный прозрачный чемоданчик. Игра такого рода особенно полезна для мальчишек. Ведь это с раннего возраста морально готовит его ко взрослой жизни и приучает к трудолюбию.Ребенку будет полезно знать, как называется тот или иной инструмент, чтобы в дальнейшем было легче справляться с работой, где эти инструменты необходимы.КОМПЛЕКТАЦИЯинструменты, каска и удобный прозрачный чемоданчик
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Игровые наборы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
каска, мастерок, сито, терка, ножовка, топор, молоток, уровень, форма кирпич, упаковка
Материал
пластик
Световые эффекты
пластик
Страна производитель
Россия
Игровой набор СТРОМ У753 Строитель №3 в сумкеНабор из пластиковых элементов включает в себя инструменты, похожие на настоящие, каску и удобный прозрачный чемоданчик. Игра такого рода особенно полезна для мальчишек. Ведь это с раннего возраста морально готовит его ко взрослой жизни и приучает к трудолюбию.Ребенку будет полезно знать, как называется тот или иной инструмент, чтобы в дальнейшем было легче справляться с работой, где эти инструменты необходимы.КОМПЛЕКТАЦИЯинструменты, каска и удобный прозрачный чемоданчик
Игровой набор "Строитель" №3 (31 предмет) в сумке У753 - этот товар вы можете купить по цене 1100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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