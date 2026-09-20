Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-ADXW04)

Для кого и под какие задачи

Ноутбук Digma Pro Fortis M ориентирован на пользователей, которым нужен большой экран для работы с документами, просмотра контента и базовых офисных задач. 17.3-дюймовый дисплей делает его удобным домашним или офисным решением для тех, кто много работает с текстами, таблицами и презентациями. Модель подойдет для учебы, веб-серфинга и просмотра фильмов, но не предназначена для требовательных игр или профессиональной графики.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами, который дополняется встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация справляется с повседневными задачами вроде работы в браузере, офисных приложениях и просмотра видео, но может испытывать затруднения при серьезной многозадачности или ресурсоемких приложениях. Производительности достаточно для базового набора программ, но не для современных игр или профессионального софта.

Экран и комфорт работы

Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением HD+ (1600x900) обеспечивает достаточно места для комфортной работы с документами и просмотра медиаконтента. Матовое покрытие матрицы помогает избежать бликов при работе при ярком освещении. TN-матрица предлагает приемлемое качество изображения для повседневных задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора и не самую точную цветопередачу.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 4 ГБ оперативной памяти DDR4, что обеспечивает базовый уровень многозадачности для повседневной работы. Встроенный SSD-накопитель емкостью 128 ГБ работает заметно быстрее традиционных жестких дисков, обеспечивая быструю загрузку системы и запуск программ, хотя объем может потребовать рационального подхода к хранению данных.

Корпус, охлаждение и автономность

Корпус выполнен из практичного пластика в сером цвете, что типично для бюджетного сегмента. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения справляется с тепловыделением процессора начального уровня без заметного шума. Батарея обеспечивает несколько часов автономной работы при типичных офисных сценариях использования, что достаточно для периодической работы вдали от розетки.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор и стандартный аудиоразъем для наушников. Поддержка Wi-Fi и Bluetooth позволяет комфортно работать с беспроводными устройствами и в интернете. Клавиатура имеет полноразмерную раскладку с цифровым блоком, что удобно для работы с числами. Предустановленная Windows 11 обеспечивает привычную рабочую среду без необходимости дополнительных настроек.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе стоит учитывать, что это бюджетный ноутбук с соответствующими ограничениями: скромный объем памяти может потребовать расширения для комфортной работы, а производительности хватит только для базовых задач. TN-матрица не подойдет тем, кому важна точная цветопередача. Однако для домашнего использования, учебы или офисной работы с документами модель станет разумным выбором, особенно если важен большой экран при ограниченном бюджете.