Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis M 17.3" grey (DN17P3-8DXW03)

Для кого и под какие задачи

Digma Pro Fortis M создан для базовых офисных и учебных задач, а также повседневного домашнего использования. Большой 17.3-дюймовый экран делает его отличным выбором для комфортной работы с документами, электронными таблицами и веб-браузером. Этот ноутбук подойдет студентам, офисным работникам и пользователям, которым важен просторный дисплей для многозадачности, но не требуется высокая производительность для ресурсоемких приложений.

Процессор, видеокарта и производительность

В основе ноутбука лежит энергоэффективный процессор Intel Celeron N4020 с двумя ядрами, работающий совместно со встроенной графикой Intel UHD Graphics 600. Такая конфигурация справляется с базовыми офисными приложениями, просмотром веб-страниц и воспроизведением медиаконтента. Производительности достаточно для работы с документами, презентациями и легкой многозадачности, но сложные программы и современные игры окажутся недоступны.

Экран и комфорт работы

Большой 17.3-дюймовый экран с разрешением 1600x900 пикселей обеспечивает достаточно места для комфортной работы с документами и просмотра контента. Матовое покрытие матрицы уменьшает блики и делает длительную работу менее утомительной для глаз. TN-матрица обеспечивает базовое качество изображения, достаточное для повседневных задач, хотя и имеет ограниченные углы обзора.

Память, накопители и расширение

Ноутбук оснащен 8 ГБ оперативной памяти DDR4, что достаточно для комфортной работы в браузере с несколькими вкладками и базовой многозадачности. Твердотельный накопитель объемом 240 ГБ обеспечивает быструю загрузку системы и приложений, хотя для хранения большого количества файлов может потребоваться внешний накопитель.

Корпус, охлаждение и автономность

Пластиковый корпус имеет традиционный дизайн и серый цвет. Несмотря на большую диагональ экрана, система охлаждения работает тихо благодаря энергоэффективной платформе, не требующей активного охлаждения. Это положительно сказывается на автономности - ноутбук способен проработать несколько часов от батареи при умеренной нагрузке, что удобно для работы вне дома или офиса.

Порты, беспроводные интерфейсы и особенности

Набор портов включает USB Type-A для подключения периферии, HDMI для вывода изображения на внешний монитор или телевизор, и аудиоразъем для наушников. Встроенные модули Wi-Fi и Bluetooth обеспечивают беспроводное подключение к сети и различным устройствам. Полноразмерная клавиатура с цифровым блоком удобна для работы с числами и таблицами. Предустановленная Windows 10 позволяет начать работу сразу после покупки.

Важные нюансы перед покупкой

При выборе этой модели стоит учитывать ее базовый уровень производительности, подходящий только для простых задач. Разрешение экрана 1600x900 может показаться недостаточным для работы с множеством окон, а TN-матрица имеет ограниченные углы обзора. Объем накопителя в 240 ГБ потребует рационального подхода к хранению файлов. Ноутбук оптимально подойдет тем, кто ищет недорогое решение с большим экраном для работы с документами, веб-серфинга и просмотра видео, не планируя запускать требовательные приложения или игры.