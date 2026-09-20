Ноутбук Digma Pro Fortis 14.1" grey (DN14P3-ADXW01)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma Pro Fortis 14.1" grey (DN14P3-ADXW01)
Ноутбук DIGMA PRO Fortis на базе двухъядерного процессора Core i3 с интегрированной графикой UHD справится с любыми повседневными задачами: от веб-серфинга и просмотра YouTube до редактирования PDF-файлов. Благодаря 16 Гб оперативной памяти LPDDR4x и SSD-диску объемом 512 Гб компьютер не зависнет, если открыть десятки вкладок в браузере или запустить одновременно несколько программ, а активная система охлаждения защитит внутренние комплектующие от перегрева при длительной нагрузке. Подключиться к интернету можно по кабельной сети, используя гигабитный Ethernet-порт, или по беспроводному Wi-Fi соединению. Для подключения периферии и других устройств предусмотрено четыре USB-порта, включая разъемы Type-C, один из которых поддерживает передачу видео на внешний монитор или телевизор. Также есть отдельный слот для microSD-карты. Дополнительно на материнской плате присутствует свободный SATA-разъем, чтобы установить второй твердотельный накопитель.
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