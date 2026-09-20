Ноутбук Digma EVE P4850 14" dk.grey (DN14N5-8CXW01)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Digma EVE P4850 14" dk.grey (DN14N5-8CXW01)
Ноутбук Digma — это сочетание продуманного дизайна и функциональности, подходящее как для работы, так и для развлечений. С диагональю экрана 14 дюймов и разрешением 1920x1080 пикселей, он обеспечивает четкое и насыщенное изображение, что делает его отличным выбором для просмотра мультимедиа и выполнения офисных задач. Под его стильным корпусом из пластика скрываются мощные технические характеристики. Он оснащен процессором серии Intel Pentium, который гарантирует стабильную производительность и плавность работы. Объём оперативной памяти в 8 ГБ позволяет запускать множество приложений одновременно, а SSD на 256 ГБ обеспечивает достаточную скорость и объём для хранения ваших данных. Для комфортного подключения периферийных устройств у ноутбука есть разнообразие портов: один USB 2.0, один USB 3.0 и один USB Type-C. Это позволяет без труда подключать устройства и аксессуары, которые вам необходимы в повседневной работе. Работает ноутбук на операционной системе Windows 11 Pro, которая предоставляет широкий спектр функций для продуктивной работы и развлечений. Поддержка Bluetooth версии 5.1 позволяет подключать беспроводные наушники, мышь и другую периферию. Ноутбук Digma не оснащён сенсорным экраном и подсветкой клавиатуры, что делает его более доступным по цене, сохранив при этом всю необходимую функциональность для решения ваших задач.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Infinix, Lenovo
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Для офиса, Для учебы, Серый, С LTE, Легкие, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, Intel, для студента, для школы и школьника, С SSD
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