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Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433 купить с доставкой в Москве
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Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433

30 Отзывы
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Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433 - фото 1
Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433 - фото 2
Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
  • Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433 - фото 1
  • Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433 - фото 2
  • Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
6 870 руб.  12 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659841
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х7
Вес, г.
826

Описание товара Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433

  • Новый аккумулятор 5.0 Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
  • 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
  • Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
  • Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
  • Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4х40 мм с RCD1802
  • До 276 поперечных резов сосновой доски 50х150 мм с R18CS
  • Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные батареи держат хорошо занимаюсь монтажом НВФ, знаю о чем говорю! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой. На инструмент сел как родной. Ёмкость чуть больше 3,5 Ач
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший аккумулятор , держит очень хорошо . Брал на гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Роза З.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор к сабельной пиле подошёл, родным зарядным устройством опознается и заряжается , рабочий. Про ёмкость ничего сказать не могу, но довольно тяжёлый. Будем надеятся, что прослужит подольше.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая батарея. Посмотрим как поведет себя в деле.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
все здорово. пока не могу пожаловаться
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, мощный. новый. не лагает
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
качеством рнаботы доволен. все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Григорий А.

Достоинства:


Комментарий:
пришел заряженный на 70%. В гнездо садится хорошо, надежно фиксируется. По частоте оборотов схоже с работой на родном акуме. Заряжаю родной зарядкой. Индикатор работает коректно
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Марина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратно упакован, внешне хорошего качества. По весу прям чувствуется, что мощный. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Встал как родной, держится крепко. Крутит отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Борис С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор. Совсем не пожалел, что взял. Заказал второй на смену.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Демид А.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая, в разъеме сидит плотно. Не люфтит. Заряд держит хорошо, правда пользовался пока мало
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккум. Использую с гайковертом около полу года. Гайчик с ним крутит заметно резвее. Как это сказывается на сам гайковерт-сказать не могу. Зарядку держит хорошо, индикатор заряда работает. По ощущениям работает примерно в два раза дольше, чем на родном 2.0 а/ч.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Акум подходит все работает по амперам примерно 3.5 из 5 по ощущениям сравнивал с оригой 4 а
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался для триммера Ryobi, проработал до разряда 45 минут, мощность стала лучше чем на 2ah, как будто от сети подключен триммер, под конец заряда уже слабовато тянул.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Всеволод К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает в газонокосилке ровно так же, как и оригинальный риоби Щаряжается в родном устройстве
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Советую за такую цену отлично,на 5 Ah не тянет ,а вот на 4 точно от арега отлечаеться на час работы ,врбщем цена качество ,берите не пожелеете
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Борис Д.

Достоинства:


Комментарий:
По весу от оригинала отличается мало посмотрим в работе газонокасилки
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
дмитрий и.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, посмотрим на сколько хватит. Достаточно долго держит заряд.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Полировал 3,5 часа, после полного заряда. Хватило на всю машину и еще 1- но деление осталось! Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Общий ампераж не замерял, но заряд держит отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее и быстро доставили
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2024
Руслан Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Не оргинал, поменять на двух машинах колеса хватило с лихвой, тянет ударный гайковерт Посмотрим, сколько проживет
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2024
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
работают. реальную ёмкость не проверял
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Твердая четвёрка, дисковая пила работает, дальше будет видно.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2024
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
Для Ryobi подашел , все работает.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, вставил, болгарка заработала...
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Гришин Денис

Достоинства:


Комментарий:
С инструментом крепления фиксируют хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня тестировал аккумулятор, показал себя с положительной стороны, ничем не уступает оригинальному Риоби



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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Описание
  • Новый аккумулятор 5.0 Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
  • 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
  • Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
  • Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
  • Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4х40 мм с RCD1802
  • До 276 поперечных резов сосновой доски 50х150 мм с R18CS
  • Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные батареи держат хорошо занимаюсь монтажом НВФ, знаю о чем говорю! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр И.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой. На инструмент сел как родной. Ёмкость чуть больше 3,5 Ач
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший аккумулятор , держит очень хорошо . Брал на гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3
Источник: Яндекс Маркет
07.04.2025
Роза З.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор к сабельной пиле подошёл, родным зарядным устройством опознается и заряжается , рабочий. Про ёмкость ничего сказать не могу, но довольно тяжёлый. Будем надеятся, что прослужит подольше.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая батарея. Посмотрим как поведет себя в деле.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Владислав Г.

Достоинства:


Комментарий:
все здорово. пока не могу пожаловаться
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
хороший, мощный. новый. не лагает
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
качеством рнаботы доволен. все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
01.03.2025
Григорий А.

Достоинства:


Комментарий:
пришел заряженный на 70%. В гнездо садится хорошо, надежно фиксируется. По частоте оборотов схоже с работой на родном акуме. Заряжаю родной зарядкой. Индикатор работает коректно
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Марина Т.

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратно упакован, внешне хорошего качества. По весу прям чувствуется, что мощный. Работает.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Встал как родной, держится крепко. Крутит отлично
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Борис С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный аккумулятор. Совсем не пожалел, что взял. Заказал второй на смену.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Демид А.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочая, в разъеме сидит плотно. Не люфтит. Заряд держит хорошо, правда пользовался пока мало
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Михаил П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший аккум. Использую с гайковертом около полу года. Гайчик с ним крутит заметно резвее. Как это сказывается на сам гайковерт-сказать не могу. Зарядку держит хорошо, индикатор заряда работает. По ощущениям работает примерно в два раза дольше, чем на родном 2.0 а/ч.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Павел Б.

Достоинства:


Комментарий:
Акум подходит все работает по амперам примерно 3.5 из 5 по ощущениям сравнивал с оригой 4 а
Источник: Яндекс Маркет
08.07.2024
Антон С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупался для триммера Ryobi, проработал до разряда 45 минут, мощность стала лучше чем на 2ah, как будто от сети подключен триммер, под конец заряда уже слабовато тянул.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Всеволод К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает в газонокосилке ровно так же, как и оригинальный риоби Щаряжается в родном устройстве
Источник: Яндекс Маркет
01.07.2024
Алексей С.

Достоинства:


Комментарий:
Советую за такую цену отлично,на 5 Ah не тянет ,а вот на 4 точно от арега отлечаеться на час работы ,врбщем цена качество ,берите не пожелеете
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2024
Борис Д.

Достоинства:


Комментарий:
По весу от оригинала отличается мало посмотрим в работе газонокасилки
Источник: Яндекс Маркет
20.05.2024
дмитрий и.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, посмотрим на сколько хватит. Достаточно долго держит заряд.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2024
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Полировал 3,5 часа, после полного заряда. Хватило на всю машину и еще 1- но деление осталось! Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
05.05.2024
Павел С.

Достоинства:


Комментарий:
Общий ампераж не замерял, но заряд держит отлично
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее и быстро доставили
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2024
Руслан Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Не оргинал, поменять на двух машинах колеса хватило с лихвой, тянет ударный гайковерт Посмотрим, сколько проживет
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2024
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
работают. реальную ёмкость не проверял
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2024
Владимир Б.

Достоинства:


Комментарий:
Твердая четвёрка, дисковая пила работает, дальше будет видно.
Источник: Яндекс Маркет
16.02.2024
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
Для Ryobi подашел , все работает.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2023
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, вставил, болгарка заработала...
Источник: Яндекс Маркет
24.11.2023
Гришин Денис

Достоинства:


Комментарий:
С инструментом крепления фиксируют хорошо .
Источник: Яндекс Маркет
21.11.2023
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Сегодня тестировал аккумулятор, показал себя с положительной стороны, ничем не уступает оригинальному Риоби


Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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