Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%6 870 руб. 12 150 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659841
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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х7
Вес, г.
826
Описание товара Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433
- Новый аккумулятор 5.0 Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4х40 мм с RCD1802
- До 276 поперечных резов сосновой доски 50х150 мм с R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Ryobi
Тип товара
Аккумуляторы для электроинструмента
Тип крепления
обойма
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость, Ач
5000
Напряжение, В
18
Класс опасности
9
Страна производитель
Китай
- Новый аккумулятор 5.0 Ач Lithium+ обеспечивает более высокую мощность, надежность и продолжительность работы, чем предыдущее поколение Lithium технологии
- 4 положения индикатора уровня заряда (100%, 75%, 50%, 25%)
- Технология индивидуального мониторинга состояния ячеек IntelliCell™ увеличивает продолжительность работы аккумулятора и продлевает срок его службы и хранения
- Прочная конструкция корпуса со встроенной защитой от удара увеличивает надежность аккумулятора
- Обеспечивает закручивание до 1622 шурупов 4х40 мм с RCD1802
- До 276 поперечных резов сосновой доски 50х150 мм с R18CS
- Продолжительность работы зависит от инструмента, аккумулятора и вида работы
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Отличные батареи держат хорошо занимаюсь монтажом НВФ, знаю о чем говорю! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой. На инструмент сел как родной. Ёмкость чуть больше 3,5 Ач
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший аккумулятор , держит очень хорошо . Брал на гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор к сабельной пиле подошёл, родным зарядным устройством опознается и заряжается , рабочий. Про ёмкость ничего сказать не могу, но довольно тяжёлый. Будем надеятся, что прослужит подольше.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая батарея. Посмотрим как поведет себя в деле.
Достоинства:
Комментарий:
все здорово. пока не могу пожаловаться
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный. новый. не лагает
Достоинства:
Комментарий:
качеством рнаботы доволен. все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
пришел заряженный на 70%. В гнездо садится хорошо, надежно фиксируется. По частоте оборотов схоже с работой на родном акуме. Заряжаю родной зарядкой. Индикатор работает коректно
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратно упакован, внешне хорошего качества. По весу прям чувствуется, что мощный. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Встал как родной, держится крепко. Крутит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор. Совсем не пожалел, что взял. Заказал второй на смену.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая, в разъеме сидит плотно. Не люфтит. Заряд держит хорошо, правда пользовался пока мало
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккум. Использую с гайковертом около полу года. Гайчик с ним крутит заметно резвее. Как это сказывается на сам гайковерт-сказать не могу. Зарядку держит хорошо, индикатор заряда работает. По ощущениям работает примерно в два раза дольше, чем на родном 2.0 а/ч.
Достоинства:
Комментарий:
Акум подходит все работает по амперам примерно 3.5 из 5 по ощущениям сравнивал с оригой 4 а
Достоинства:
Комментарий:
Покупался для триммера Ryobi, проработал до разряда 45 минут, мощность стала лучше чем на 2ah, как будто от сети подключен триммер, под конец заряда уже слабовато тянул.
Достоинства:
Комментарий:
Работает в газонокосилке ровно так же, как и оригинальный риоби Щаряжается в родном устройстве
Достоинства:
Комментарий:
Советую за такую цену отлично,на 5 Ah не тянет ,а вот на 4 точно от арега отлечаеться на час работы ,врбщем цена качество ,берите не пожелеете
Достоинства:
Комментарий:
По весу от оригинала отличается мало посмотрим в работе газонокасилки
Достоинства:
Комментарий:
Работает, посмотрим на сколько хватит. Достаточно долго держит заряд.
Достоинства:
Комментарий:
Полировал 3,5 часа, после полного заряда. Хватило на всю машину и еще 1- но деление осталось! Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Общий ампераж не замерял, но заряд держит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее и быстро доставили
Достоинства:
Комментарий:
Не оргинал, поменять на двух машинах колеса хватило с лихвой, тянет ударный гайковерт Посмотрим, сколько проживет
Достоинства:
Комментарий:
работают. реальную ёмкость не проверял
Достоинства:
Комментарий:
Твердая четвёрка, дисковая пила работает, дальше будет видно.
Достоинства:
Комментарий:
Для Ryobi подашел , все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, вставил, болгарка заработала...
Достоинства:
Комментарий:
С инструментом крепления фиксируют хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня тестировал аккумулятор, показал себя с положительной стороны, ничем не уступает оригинальному Риоби
Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Аккумулятор Ryobi One+ RB18L50 5133002433
Достоинства:
Комментарий:
Отличные батареи держат хорошо занимаюсь монтажом НВФ, знаю о чем говорю! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Неплохой. На инструмент сел как родной. Ёмкость чуть больше 3,5 Ач
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший аккумулятор , держит очень хорошо . Брал на гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор к сабельной пиле подошёл, родным зарядным устройством опознается и заряжается , рабочий. Про ёмкость ничего сказать не могу, но довольно тяжёлый. Будем надеятся, что прослужит подольше.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая батарея. Посмотрим как поведет себя в деле.
Достоинства:
Комментарий:
все здорово. пока не могу пожаловаться
Достоинства:
Комментарий:
хороший, мощный. новый. не лагает
Достоинства:
Комментарий:
качеством рнаботы доволен. все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
пришел заряженный на 70%. В гнездо садится хорошо, надежно фиксируется. По частоте оборотов схоже с работой на родном акуме. Заряжаю родной зарядкой. Индикатор работает коректно
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратно упакован, внешне хорошего качества. По весу прям чувствуется, что мощный. Работает.
Достоинства:
Комментарий:
Встал как родной, держится крепко. Крутит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аккумулятор. Совсем не пожалел, что взял. Заказал второй на смену.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая, в разъеме сидит плотно. Не люфтит. Заряд держит хорошо, правда пользовался пока мало
Достоинства:
Комментарий:
Хороший аккум. Использую с гайковертом около полу года. Гайчик с ним крутит заметно резвее. Как это сказывается на сам гайковерт-сказать не могу. Зарядку держит хорошо, индикатор заряда работает. По ощущениям работает примерно в два раза дольше, чем на родном 2.0 а/ч.
Достоинства:
Комментарий:
Акум подходит все работает по амперам примерно 3.5 из 5 по ощущениям сравнивал с оригой 4 а
Достоинства:
Комментарий:
Покупался для триммера Ryobi, проработал до разряда 45 минут, мощность стала лучше чем на 2ah, как будто от сети подключен триммер, под конец заряда уже слабовато тянул.
Достоинства:
Комментарий:
Работает в газонокосилке ровно так же, как и оригинальный риоби Щаряжается в родном устройстве
Достоинства:
Комментарий:
Советую за такую цену отлично,на 5 Ah не тянет ,а вот на 4 точно от арега отлечаеться на час работы ,врбщем цена качество ,берите не пожелеете
Достоинства:
Комментарий:
По весу от оригинала отличается мало посмотрим в работе газонокасилки
Достоинства:
Комментарий:
Работает, посмотрим на сколько хватит. Достаточно долго держит заряд.
Достоинства:
Комментарий:
Полировал 3,5 часа, после полного заряда. Хватило на всю машину и еще 1- но деление осталось! Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Общий ампераж не замерял, но заряд держит отлично
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее и быстро доставили
Достоинства:
Комментарий:
Не оргинал, поменять на двух машинах колеса хватило с лихвой, тянет ударный гайковерт Посмотрим, сколько проживет
Достоинства:
Комментарий:
работают. реальную ёмкость не проверял
Достоинства:
Комментарий:
Твердая четвёрка, дисковая пила работает, дальше будет видно.
Достоинства:
Комментарий:
Для Ryobi подашел , все работает.
Достоинства:
Комментарий:
Аккумулятор пришел заряженным, вставил, болгарка заработала...
Достоинства:
Комментарий:
С инструментом крепления фиксируют хорошо .
Достоинства:
Комментарий:
Сегодня тестировал аккумулятор, показал себя с положительной стороны, ничем не уступает оригинальному Риоби