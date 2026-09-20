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Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG купить с доставкой в Москве
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Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG

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Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 1
Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 2
Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 3
Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 4
Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 5
Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 6
Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Регулировка частоты вращения
нет
  • Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 1
  • Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 2
  • Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 3
  • Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 4
  • Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 5
  • Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 6
  • Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659776
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Характеристики

Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х19х18
Вес, кг.
7.55

Описание товара Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG

Угловая шлифмашина AEG WS 2200-230DMS 4935428500 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощностью 2200 Вт, сконструированный специально для отрезных и шлифовальных работ. Данную модель можно применять для работ не только с металлом, но и с камнем, так как она имеет защиту двигателя от абразивной пыли.



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Отзывы о товаре Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG




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Характеристики
Бренд
AEG
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина AEG WS 2200-230DMS 4935428500 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощностью 2200 Вт, сконструированный специально для отрезных и шлифовальных работ. Данную модель можно применять для работ не только с металлом, но и с камнем, так как она имеет защиту двигателя от абразивной пыли.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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