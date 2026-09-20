Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659776
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х19х18
Вес, кг.
7.55
Описание товара Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG
Угловая шлифмашина AEG WS 2200-230DMS 4935428500 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощностью 2200 Вт, сконструированный специально для отрезных и шлифовальных работ. Данную модель можно применять для работ не только с металлом, но и с камнем, так как она имеет защиту двигателя от абразивной пыли.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6600
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Крепление листа
зажим
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14.5
Страна производитель
Китай
Угловая шлифмашина AEG WS 2200-230DMS 4935428500 - это профессиональный электроинструмент с двигателем мощностью 2200 Вт, сконструированный специально для отрезных и шлифовальных работ. Данную модель можно применять для работ не только с металлом, но и с камнем, так как она имеет защиту двигателя от абразивной пыли.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Угловая шлифмашина WS 2200-230DMS 4935428500 AEG - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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