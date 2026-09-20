Карта памяти SmartBuy 64GB CLUE Red (SB64GBCLU-R)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 658634
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
15
Описание товара Карта памяти SmartBuy 64GB CLUE Red (SB64GBCLU-R)
Карта памяти SmartBuy 64GB CLUE Red / SB64GBCLU-R. USB-накопитель CLUE изготовлен в виде функционального флэш-накопителя.Флеш-накопитель имеет максимальный объем 64 Гб и интерфейс USB 2.0.Флеш-память Clue позволит вам достичь совершенно нового уровня комфорта и эффективности в вашей занятой мобильной жизни.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
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Карта памяти SmartBuy 64GB CLUE Red / SB64GBCLU-R. USB-накопитель CLUE изготовлен в виде функционального флэш-накопителя.Флеш-накопитель имеет максимальный объем 64 Гб и интерфейс USB 2.0.Флеш-память Clue позволит вам достичь совершенно нового уровня комфорта и эффективности в вашей занятой мобильной жизни.
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 32 Гб, 128 Гб, microSD, SDHC, SDXC, microSDHC, class 10, для смартфона
Карта памяти SmartBuy 64GB CLUE Red (SB64GBCLU-R) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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