Карта памяти Sandisk micro SDHC 32Gb Ultra Class 10 UHS-I (80/10 MB/s)
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Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб.
В наличии
Код товара: 230278
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Загружаем...
1 200 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
10
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
7х5х1
Вес, г.
10
Описание товара Карта памяти Sandisk micro SDHC 32Gb Ultra Class 10 UHS-I (80/10 MB/s)
Объем памяти SanDisk SDSQUNS-032G-GN3MN равен 32 Гб, что позволяет хранить достаточное количество необходимых файлов на одном устройстве. Аксессуар относится к классу быстродействия Class 10. Такие карты позволяют вести запись в формате Full HD, снимать и сохранять фотографии в формате RAW. Наслаждайтесь видеозаписями с вашего отдыха, храните необходимые документы, лекции, фото и презентации на карте памяти!
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, SDHC, class 10, для фотоаппарата
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Бренд
Тип товара
Карта памяти
Формат карты памяти
SDHC
Объем
32 ГБ
Класс скорости
Class 10
Скорость чтения
80
Скорость записи
10
Страна производитель
Республика Корея
Объем памяти SanDisk SDSQUNS-032G-GN3MN равен 32 Гб, что позволяет хранить достаточное количество необходимых файлов на одном устройстве. Аксессуар относится к классу быстродействия Class 10. Такие карты позволяют вести запись в формате Full HD, снимать и сохранять фотографии в формате RAW. Наслаждайтесь видеозаписями с вашего отдыха, храните необходимые документы, лекции, фото и презентации на карте памяти!
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, SDHC, class 10, для фотоаппарата
Смотрите также: Карты памяти, Элементы питания, недорогие, 8 Гб, 16 Гб, 128 Гб, microSD, SDXC, microSDHC, для смартфона
Теги товара: 32 Гб, SDHC, class 10, для фотоаппарата
Карта памяти Sandisk micro SDHC 32Gb Ultra Class 10 UHS-I (80/10 MB/s) – стоимость товара 1200 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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