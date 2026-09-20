Батарейка Varta CR 2032 BLI 1 1pcs/Pack
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Характеристики
Описание товара Батарейка Varta CR 2032 BLI 1 1pcs/Pack
Батарейка VARTA CR2032 предназначена для применения в небольших электронных устройствах, таких как тонометры, автомобильные ключи, весы и т. д. Благодаря литиевому элементу, она обеспечивает стабильное напряжение 3 В и гарантирует длительный срок службы. Технические характеристики: - Тип товара: батарейка - Типоразмер: дисковая (CR2032) - Напряжение: 3 В - Тип элемента: литиевый - Количество батареек в упаковке: 1 шт. - Срок хранения: 10 лет - Страна-производитель: Китай Упаковка и количество: - Вид упаковки: блистер - Количество упаковок: 1 уп. Выбирая батарейку VARTA CR2032, вы получаете высококачественный продукт от известного производителя, который обеспечит стабильную работу ваших электронных устройств на протяжении долгого времени.
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