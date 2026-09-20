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Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black купить с доставкой в Москве
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Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black

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Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 1
Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 2
Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 3
Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 4
Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 5
Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 6
Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 7
Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 8
Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 1
  • Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 2
  • Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 3
  • Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 4
  • Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 5
  • Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 6
  • Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 7
  • Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 8
  • Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-1%
6 750 руб.  6 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655909
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Характеристики

Бренд
HAFF
Тип товара
Корпуса
Размеры в упаковке, см
53х47х30
Вес, кг.
4.5

Описание товара Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black

Mini Tower, БП отсутствует, для плат micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 4 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 350 мм, охлаждение ЦП до 166 мм, пылевые фильтры, 2xUSB 2.0, 1xUSB-A 3.2 5Гбит/с, 1xUSB-C 3.2 10Гбит/с,цветчерный.

Отзывы о товаре Корпус HAFF Glory Mini mATX без БП Black




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Характеристики
Бренд
HAFF
Тип товара
Корпуса
Описание
Mini Tower, БП отсутствует, для плат micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 4 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 350 мм, охлаждение ЦП до 166 мм, пылевые фильтры, 2xUSB 2.0, 1xUSB-A 3.2 5Гбит/с, 1xUSB-C 3.2 10Гбит/с,цветчерный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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