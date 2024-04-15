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Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) купить с доставкой в Москве
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Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1)

1 Отзывы
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Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 1
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 2
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 3
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 4
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 5
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 6
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 7
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 8
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 9
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 10
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 11
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 12
Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 1
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 2
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 3
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 4
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 5
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 6
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 7
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 8
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 9
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 10
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 11
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 12
  • Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655882
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Характеристики

Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x418
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х42х22
Вес, кг.
5.9

Описание товара Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1)

Mini Tower, БП отсутствует, для плат micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 3 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 320 мм, охлаждение ЦП до 165 мм, пылевые фильтры, 1xUSB 2.0, 1xUSB-A 3.2 5Гбит/с, цвет корпуса белый.

Отзывы о товаре Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1)

Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось, что корпус пришел в заводской коробке + опечатан полиэтиленом. На видном месте была наклейка "осторожно хрупкое". Доставили в целости и сохранности. Сам корпус в отличном состоянии, как-будто только с конвейера. Все вентиляторы запустились, подсветка работает. Посмотрим, как будет дальше себ вести. Спасибо продавцу!



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Характеристики
Бренд
Deepcool
Тип товара
Корпус для ПК
Встроенные вентиляторы
3 x 120 мм
Габариты (ШxВxГ), мм
215x431x418
Макс. высота процессорного кулера
165
Максимальная длина видеокарты
320
Места для доп. вентиляторов
фронтальных 2 x 140 или 3 x 120 мм, тыловых 1 x 120 мм, верхних 2 x 140 или 2 x 120 мм, боковых 2 x 120 мм
Окно на боковой стенке
да
Подсветка
ARGB
Разъемы на передней панели
3.5 мм jack (микрофон/аудио) x1, USB 2.0 Type-A x1, USB 3.2 Gen 1 Type-A x1
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
4
Развернуть
Типоразмер
Mini-Tower
Число внутренних отсеков 2,5
3
Число внутренних отсеков 3.5
2
Страна производитель
Китай
Описание
Mini Tower, БП отсутствует, для плат micro-ATX/mini-ITX, в комплекте 3 вентилятора, окно: закаленное стекло, видеокарта до 320 мм, охлаждение ЦП до 165 мм, пылевые фильтры, 1xUSB 2.0, 1xUSB-A 3.2 5Гбит/с, цвет корпуса белый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2024
Степан К.

Достоинства:


Комментарий:
Очень понравилось, что корпус пришел в заводской коробке + опечатан полиэтиленом. На видном месте была наклейка "осторожно хрупкое". Доставили в целости и сохранности. Сам корпус в отличном состоянии, как-будто только с конвейера. Все вентиляторы запустились, подсветка работает. Посмотрим, как будет дальше себ вести. Спасибо продавцу!


Корпус DeepCool CC360 WH ARGB (R-CC360-WHAPM3-G-1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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