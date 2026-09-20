Top.Mail.Ru
Видеокарта Acer Predator BiFrost Intel Arc A750 OC 8G (DP.Z35WW.P01) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Видеокарта Acer Predator BiFrost Intel Arc A750 OC 8G (DP.Z35WW.P01)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Видеокарта Acer Predator BiFrost Intel Arc A750 OC 8G (DP.Z35WW.P01)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
21 060 руб.  36 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 653645
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
40х30х15
Вес, кг.
1.6

Описание товара Видеокарта Acer Predator BiFrost Intel Arc A750 OC 8G (DP.Z35WW.P01)

Компания Acer представляет Intel — модель Arc A750 Predator BiFrost OC. Она оснащена необычной системой охлаждения, в состав кулера входят два вентилятора разных типов — тангенциальный и осевой. Карта получила 8 Гбайт памяти GDDR6 и оснащается 2 дополнительными 8-контактными разъёмами питания. Заявленный показатель энергопотребления составляет 250 Вт. В корпусе ПК она займёт два слота расширения.

Отзывы о товаре Видеокарта Acer Predator BiFrost Intel Arc A750 OC 8G (DP.Z35WW.P01)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Acer
Тип товара
Видеокарты
Описание
Компания Acer представляет Intel — модель Arc A750 Predator BiFrost OC. Она оснащена необычной системой охлаждения, в состав кулера входят два вентилятора разных типов — тангенциальный и осевой. Карта получила 8 Гбайт памяти GDDR6 и оснащается 2 дополнительными 8-контактными разъёмами питания. Заявленный показатель энергопотребления составляет 250 Вт. В корпусе ПК она займёт два слота расширения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Acer Predator BiFrost Intel Arc A750 OC 8G (DP.Z35WW.P01) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 21060 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...