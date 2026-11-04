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Хлебопечь Kitfort КТ-310 купить с доставкой в Москве
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Хлебопечь Kitfort КТ-310

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Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 2
Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 3
Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 4
Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 5
Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 6
Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 7
Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 8
Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
  • Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 1
  • Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 2
  • Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 3
  • Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 4
  • Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 5
  • Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 6
  • Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 7
  • Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 8
  • Хлебопечь Kitfort КТ-310 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 652692
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Хлебопечи
Длина сетевого шнура
0.7
Материал корпуса
пластик
Страна производства
Китай
Таймер
да
Мощность
550 Вт
Максимальный вес выпечки
900
Варенье, джемы
Да
Программы
12 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин.
Габариты
32.8x28.2x22.7 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х34х30
Вес, кг.
4.9

Описание товара Хлебопечь Kitfort КТ-310

Хлебопечь Kitfort КТ-310 укомплектована специальным крюком, при помощи которого можно извлечь лопатку для замешивания теста из готовой буханки хлеба. Отмерить точное количество ингредиентов позволят мерная ложка и стакан. На лопатке для замешивания и чаше предусмотрено антипригарное покрытие, благодаря которому выпечка не пристает к ним в процессе выпекания. После завершения процесса готовки сработает функция поддержания температуры. С ее помощью готовая выпечка будет оставаться горячей и свежей на протяжении часа. Хлебопечь Kitfort КТ-310 запоминает предустановленные настройки в течение 10 минут после отключения электропитания. Чтобы вы могли наблюдать за процессом выпекания хлеба, в крышке прибора имеется прозрачное смотровое окошко. Кнопки на панели управления позволят выбрать 1 из 12 предустановленных программ, желаемый вес и цвет корочки. Если вы хотите получить свежую выпечку как можно быстрее, воспользуйтесь режимом ускоренного выпекания.

Отзывы о товаре Хлебопечь Kitfort КТ-310




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Хлебопечи
Длина сетевого шнура
0.7
Материал корпуса
пластик
Страна производства
Китай
Таймер
да
Мощность
550 Вт
Максимальный вес выпечки
900
Варенье, джемы
Да
Программы
12 шт.
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Развернуть
Безглютеновая выпечка
да
Пшеничный хлеб
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
есть
Запас памяти при сбое электропитания
10 мин.
Габариты
32.8x28.2x22.7 см
Страна производитель
Китай
Описание
Хлебопечь Kitfort КТ-310 укомплектована специальным крюком, при помощи которого можно извлечь лопатку для замешивания теста из готовой буханки хлеба. Отмерить точное количество ингредиентов позволят мерная ложка и стакан. На лопатке для замешивания и чаше предусмотрено антипригарное покрытие, благодаря которому выпечка не пристает к ним в процессе выпекания. После завершения процесса готовки сработает функция поддержания температуры. С ее помощью готовая выпечка будет оставаться горячей и свежей на протяжении часа. Хлебопечь Kitfort КТ-310 запоминает предустановленные настройки в течение 10 минут после отключения электропитания. Чтобы вы могли наблюдать за процессом выпекания хлеба, в крышке прибора имеется прозрачное смотровое окошко. Кнопки на панели управления позволят выбрать 1 из 12 предустановленных программ, желаемый вес и цвет корочки. Если вы хотите получить свежую выпечку как можно быстрее, воспользуйтесь режимом ускоренного выпекания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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