Хлебопечь Hyundai HYBM-3087 600Вт черный/серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Хлебопечи
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703913
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
600
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
1000
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Программы
безглютеновый хлеб, варенье/джемы, выпечка/кексы/шарлотки, замес теста
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Габариты (ШxВxГ)
27.3x29x33 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х33х31
Вес, кг.
5.25
Описание товара Хлебопечь Hyundai HYBM-3087 600Вт черный/серебристый
Хлебопечь Hyundai HYBM-3087 черный/серебристый, мощность 600Вт, вес выпечки до 1000г, форма выпечки буханка, программ приготовления: 19.Мерный стакан, мерная ложка, лопасть для замешивания теста, крюк для извлечения лопасти
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Хлебопечи
Мощность
600
Смотровое окошко
Да
Максимальный вес выпечки
1000
Варенье, джемы
Да
Количество программ выпечки
19
Программы
безглютеновый хлеб, варенье/джемы, выпечка/кексы/шарлотки, замес теста
Замес теста
Да
Форма выпечки
буханка
Регулировка веса выпечки
Да
Безглютеновая выпечка
да
Развернуть
Выбор цвета корочки
Да
Кекс
да
Поддержание температуры
Да
Габариты (ШxВxГ)
27.3x29x33 см
Страна производитель
Китай
Хлебопечь Hyundai HYBM-3087 черный/серебристый, мощность 600Вт, вес выпечки до 1000г, форма выпечки буханка, программ приготовления: 19.Мерный стакан, мерная ложка, лопасть для замешивания теста, крюк для извлечения лопасти
Хлебопечь Hyundai HYBM-3087 600Вт черный/серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Хлебопечь Hyundai HYBM-3087 600Вт черный/серебристый