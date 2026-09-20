Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-BK-ARGB Universal, BLACK
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Характеристики
Описание товара Кулер для процессора Enermax ETS-T50A-BK-ARGB Universal, BLACK
Кулер для процессора Enermax ETS-T50 AXE ARGB [ETS-T50A-BK-ARGB] выпускается как средство охлаждения для ЦПУ с сокетом AM3, AM4, AM5, LGA 2066, а также LGA 1151-v2 и рядом других разъемов линейки LGA. Его можно использовать для оптимизации температуры процессора с уровнем тепловыделения до 230 Вт, установленного в домашний или игровой системный блок. Башенный кулер комплектуется медно-алюминиевым основанием, 5 тепловыми трубками и радиатором большого размера из алюминия. Система охлаждения для ЦПУ Enermax ETS-T50 AXE ARGB [ETS-T50A-BK-ARGB] характеризуется полной высотой 160 мм. Штатный вентилятор модуля охлаждения отличается размером 120x120 мм и получает питание от разъема 4-pin. В процессе работы вентилятор с подшипником качения и интегрированной подсветкой поддерживает частоту вращения от 500 до 1600 об/мин.
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