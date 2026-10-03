Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Digma Pro UHD 55C Google TV Frameless черный/черный
Телевизор Digma Pro UHD 55C поставляются в эксклюзивном дизайне от европейских специалистов. Кроме того, что немаловажно, у этих телевизоров есть поддержка частоты обновления в 120 Гц — для геймеров это действительно важный момент, особенно если вы предпочитаете соревновательные шутеры. Впрочем, в других сценариях плавность картинки тоже заслуживает отдельной похвалы — даже листать интерфейс приятнее. Есть и поддержка технологии Dolby Atmos для формирования объёмного звука, плюс все модели новой линейки оснащены двумя динамиками мощностью от 20 до 24 Вт, чего вполне хватит для небольшого помещения. Идеальное решение для просмотра фильмов и сериалов, запуска видеоигр и потребления любого иного контента. При желании можно и просто музыку послушать, так как качество звука будет вполне адекватным.
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