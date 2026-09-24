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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta купить с доставкой в Москве
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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta

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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 1
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 2
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 3
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 4
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 5
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 6
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 7
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 1
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 2
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 3
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 4
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 5
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 6
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 7
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649559
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta
370 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Длина, м
30
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
422

Описание товара Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta

Рулетка геодезическая Sparta 312235 в закрытом круглом корпусе, с лентой шириной 12,5 мм из ПВХ, используется для измерения расстояний и объектов величиной до 30 м. Закрытый корпус устойчив к механическим воздействиям. Измерительное полотно выполнено из ПВХ, что облегчает конструкцию и делает рулетку более удобной для транспортировки. Рулетка пригодится на строительной площадке, земельном участке, а также будет полезна для проведения обмеров помещений.

Преимущества

  • Долговечность — измерительное полотно из ПВХ устойчиво к износу.
  • Удобная эксплуатация — на конце измерительной ленты имеется кольцо для фиксации на объекте.
  • Быстрое возвращение ленты в корпус — рулетка оснащена катушечной ручкой.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Длина, м
30
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка геодезическая Sparta 312235 в закрытом круглом корпусе, с лентой шириной 12,5 мм из ПВХ, используется для измерения расстояний и объектов величиной до 30 м. Закрытый корпус устойчив к механическим воздействиям. Измерительное полотно выполнено из ПВХ, что облегчает конструкцию и делает рулетку более удобной для транспортировки. Рулетка пригодится на строительной площадке, земельном участке, а также будет полезна для проведения обмеров помещений.

Преимущества

  • Долговечность — измерительное полотно из ПВХ устойчиво к износу.
  • Удобная эксплуатация — на конце измерительной ленты имеется кольцо для фиксации на объекте.
  • Быстрое возвращение ленты в корпус — рулетка оснащена катушечной ручкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, закрытый круглый корпус Sparta - по цене 370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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