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Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix купить с доставкой в Москве
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Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix

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Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 1
Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 2
Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 3
Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 4
Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 5
Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 6
Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 7
Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 1
  • Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 2
  • Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 3
  • Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 4
  • Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 5
  • Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 6
  • Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 7
  • Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649537
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix
380 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
370

Описание товара Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix

Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix

Отзывы о товаре Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 380 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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