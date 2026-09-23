Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 5м х 25мм
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб.
В наличии
Код товара: 605622
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420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Материал
двухкомпонентный
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х10х8
Вес, г.
260
Описание товара Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 5м х 25мм
Рулетка АВТОСТОП с автоматической фиксацией полотна, обеспечивающей дополнительное удобство при проведения линейных замеров
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Теги товара: 5 м
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Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
5
Материал
двухкомпонентный
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка АВТОСТОП с автоматической фиксацией полотна, обеспечивающей дополнительное удобство при проведения линейных замеров
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Рулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 5м х 25мм - стоимость товара 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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