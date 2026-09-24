Рулетка Autostop, 5 м х 19 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32551)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Рулетка Autostop, 5 м х 19 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32551)
Рулетка Matrix PRO Autostop 32551 с полотном длиной 5 м и шириной 19 мм, в двухкомпонентном корпусе, с автоматической фиксацией ленты, используется для измерения объектов и расстояний. Корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, резиновые элементы увеличивают его сопротивляемость механическим нагрузкам. Заклепки надежно фиксируют зацеп на конце измерительного полотна. Рулетка подходит для профессионального и бытового применения.
Преимущества
- Высокая точность результатов измерений — подвижный зацеп «true zero», нивелирует толщину крючка.
- Удобное проведение измерений — лента автоматически фиксируется в вытянутом положении.
- Комфортная транспортировка — нейлоновый ремешок позволяет повесить рулетку на запястье, при помощи зажима на корпусе инструмент можно закрепить на поясном ремне.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитРулетка ЗУБР 5м х 19мм
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 5м х 25мм
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпу...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм ...
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитРулетка Status magnet 3 fixations, 5 м х 25 мм, обрезиненный кор...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитРулетка "Ergonomisch", 3 м x 16 мм, магнитный обрезиненный зацеп...
-
В наличииЦена 450 руб.113 руб. в СплитРулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (...
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитРулетка Komfortabel, 3 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (325...
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитРулетка Neon, 5 м x 19 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO ...
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитРулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 8м х 25мм
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитРулетка Autostop, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автомати...
Рулетка Matrix PRO Autostop 32551 с полотном длиной 5 м и шириной 19 мм, в двухкомпонентном корпусе, с автоматической фиксацией ленты, используется для измерения объектов и расстояний. Корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, резиновые элементы увеличивают его сопротивляемость механическим нагрузкам. Заклепки надежно фиксируют зацеп на конце измерительного полотна. Рулетка подходит для профессионального и бытового применения.
Преимущества
- Высокая точность результатов измерений — подвижный зацеп «true zero», нивелирует толщину крючка.
- Удобное проведение измерений — лента автоматически фиксируется в вытянутом положении.
- Комфортная транспортировка — нейлоновый ремешок позволяет повесить рулетку на запястье, при помощи зажима на корпусе инструмент можно закрепить на поясном ремне.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Отзывы о товаре Рулетка Autostop, 5 м х 19 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32551)