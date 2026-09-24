Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029)
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Характеристики
Описание товара Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029)
Рулетка Matrix Status magnet fixation 31029 с полотном длиной 5 м и шириной 25 мм, в обрезиненном корпусе, оснащенная зацепом с магнитом, предназначена для измерения различных объектов и расстояний. Имеет класс точности 2 и цену деления 1 мм, что обеспечивает достаточную результативность замеров. Магнитный зацеп позволяет четко фиксировать измерительное полотно на металлических предметах. Стальная лента шириной 25 мм обладает большой упругостью, что облегчает работу в труднодоступных местах. Рулетка будет полезна при проведении строительных работ, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Точные результаты измерений — функция «true zero» нивелирует погрешность в виде толщины самого зацепа.
- Надежность — корпус из высокопрочного ABS-пластика обрезинен, что снижает риск поломки инструмента в случае падений или ударов, зацеп закреплен на ленте 2 заклепками и не отвалится во время работы.
- Удобное проведение измерений — лента может фиксироваться на нужной длине при помощи 3 независимых механизмов, крупные цифры упрощают считывание результатов.
- Дополнительные возможности — шнурок для крепления на запястье уменьшает риск падения рулетки, на боковой поверхности имеется зажим для фиксации рулетки на поясном ремне.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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Рулетка Matrix Status magnet fixation 31029 с полотном длиной 5 м и шириной 25 мм, в обрезиненном корпусе, оснащенная зацепом с магнитом, предназначена для измерения различных объектов и расстояний. Имеет класс точности 2 и цену деления 1 мм, что обеспечивает достаточную результативность замеров. Магнитный зацеп позволяет четко фиксировать измерительное полотно на металлических предметах. Стальная лента шириной 25 мм обладает большой упругостью, что облегчает работу в труднодоступных местах. Рулетка будет полезна при проведении строительных работ, а также пригодится в быту.
Преимущества
- Точные результаты измерений — функция «true zero» нивелирует погрешность в виде толщины самого зацепа.
- Надежность — корпус из высокопрочного ABS-пластика обрезинен, что снижает риск поломки инструмента в случае падений или ударов, зацеп закреплен на ленте 2 заклепками и не отвалится во время работы.
- Удобное проведение измерений — лента может фиксироваться на нужной длине при помощи 3 независимых механизмов, крупные цифры упрощают считывание результатов.
- Дополнительные возможности — шнурок для крепления на запястье уменьшает риск падения рулетки, на боковой поверхности имеется зажим для фиксации рулетки на поясном ремне.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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