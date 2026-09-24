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Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029)

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Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 1
Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 2
Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 3
Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 4
Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 5
Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 6
Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 1
  • Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 2
  • Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 3
  • Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 4
  • Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 5
  • Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 6
  • Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649533
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029)
420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
720

Описание товара Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029)

Рулетка Matrix Status magnet fixation 31029 с полотном длиной 5 м и шириной 25 мм, в обрезиненном корпусе, оснащенная зацепом с магнитом, предназначена для измерения различных объектов и расстояний. Имеет класс точности 2 и цену деления 1 мм, что обеспечивает достаточную результативность замеров. Магнитный зацеп позволяет четко фиксировать измерительное полотно на металлических предметах. Стальная лента шириной 25 мм обладает большой упругостью, что облегчает работу в труднодоступных местах. Рулетка будет полезна при проведении строительных работ, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Точные результаты измерений — функция «true zero» нивелирует погрешность в виде толщины самого зацепа.
  • Надежность — корпус из высокопрочного ABS-пластика обрезинен, что снижает риск поломки инструмента в случае падений или ударов, зацеп закреплен на ленте 2 заклепками и не отвалится во время работы.
  • Удобное проведение измерений — лента может фиксироваться на нужной длине при помощи 3 независимых механизмов, крупные цифры упрощают считывание результатов.
  • Дополнительные возможности — шнурок для крепления на запястье уменьшает риск падения рулетки, на боковой поверхности имеется зажим для фиксации рулетки на поясном ремне.



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Matrix Status magnet fixation 31029 с полотном длиной 5 м и шириной 25 мм, в обрезиненном корпусе, оснащенная зацепом с магнитом, предназначена для измерения различных объектов и расстояний. Имеет класс точности 2 и цену деления 1 мм, что обеспечивает достаточную результативность замеров. Магнитный зацеп позволяет четко фиксировать измерительное полотно на металлических предметах. Стальная лента шириной 25 мм обладает большой упругостью, что облегчает работу в труднодоступных местах. Рулетка будет полезна при проведении строительных работ, а также пригодится в быту.

Преимущества

  • Точные результаты измерений — функция «true zero» нивелирует погрешность в виде толщины самого зацепа.
  • Надежность — корпус из высокопрочного ABS-пластика обрезинен, что снижает риск поломки инструмента в случае падений или ударов, зацеп закреплен на ленте 2 заклепками и не отвалится во время работы.
  • Удобное проведение измерений — лента может фиксироваться на нужной длине при помощи 3 независимых механизмов, крупные цифры упрощают считывание результатов.
  • Дополнительные возможности — шнурок для крепления на запястье уменьшает риск падения рулетки, на боковой поверхности имеется зажим для фиксации рулетки на поясном ремне.


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, зацеп с магнитом Matrix (31029) - по цене 420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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