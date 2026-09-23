Top.Mail.Ru
Рулетка ЗУБР 3м х 16мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка ЗУБР 3м х 16мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка ЗУБР 3м х 16мм - фото 1
Рулетка ЗУБР 3м х 16мм - фото 2
Рулетка ЗУБР 3м х 16мм - фото 3
Рулетка ЗУБР 3м х 16мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка ЗУБР 3м х 16мм - фото 1
  • Рулетка ЗУБР 3м х 16мм - фото 2
  • Рулетка ЗУБР 3м х 16мм - фото 3
  • Рулетка ЗУБР 3м х 16мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
350 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 605625
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка ЗУБР 3м х 16мм
350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
3
Класс точности
1
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х4
Вес, г.
143

Описание товара Рулетка ЗУБР 3м х 16мм

Рулетка Зубр МАСТЕР 3 м/16 мм 34055-03-16_z02 используется при проведении измерительных и разметочных работ. Утолщенное полотно изготовлено из закаленной инструментальной стали, обеспечивая прочность и долговечность. Рулетка имеет надежный сдвижной фиксатор и ударопрочный резиновый чехол. Вылет полотна осуществляется без излома.



Теги товара: 3 м

Отзывы о товаре Рулетка ЗУБР 3м х 16мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Рулетки строительные
Длина, м
3
Класс точности
1
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
обрезиненный пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Зубр МАСТЕР 3 м/16 мм 34055-03-16_z02 используется при проведении измерительных и разметочных работ. Утолщенное полотно изготовлено из закаленной инструментальной стали, обеспечивая прочность и долговечность. Рулетка имеет надежный сдвижной фиксатор и ударопрочный резиновый чехол. Вылет полотна осуществляется без излома.


Теги товара: 3 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка ЗУБР 3м х 16мм - купить по цене 350 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...