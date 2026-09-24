Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб.
В наличии
Код товара: 649523
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Характеристики
Бренд
Длина, м
7.5
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
40x150x100
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
380
Описание товара Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001)
Прочный пластиковый корпус обрезинен для защиты инструмента при падениях. Эргономичное устройство рулетки включает три независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Бренд
Длина, м
7.5
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
40x150x100
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Прочный пластиковый корпус обрезинен для защиты инструмента при падениях. Эргономичное устройство рулетки включает три независимых механизма фиксирования ленты, что делает работу с рулеткой наиболее удобной. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка Rubber, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix (31001) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 360 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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