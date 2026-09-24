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Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012)

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Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 1
Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 2
Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 3
Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 4
Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 5
Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 6
Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 7
Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 1
  • Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 2
  • Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 3
  • Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 4
  • Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 5
  • Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 6
  • Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 7
  • Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
360 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649512
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012)
360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
720

Описание товара Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012)

Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012)

Отзывы о товаре Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Magnetic, 7,5 м х 25 мм, магнитный зацеп Matrix (31012) - данный товар вы можете купить по цене 360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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