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Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel купить с доставкой в Москве
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Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel

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Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 1
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 2
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 3
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 4
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 5
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 6
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 7
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 8
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 9
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 10
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 11
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 12
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 13
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 14
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 15
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 16
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 17
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 18
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 19
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 20
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 21
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 22
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 23
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 24
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 25
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 26
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 27
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 28
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 29
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 30
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 31
Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
нет
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 1
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 2
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 3
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 4
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 5
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 6
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 7
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 8
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 9
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 10
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 11
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 12
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 13
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 14
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 15
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 16
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 17
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 18
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 19
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 20
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 21
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 22
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 23
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 24
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 25
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 26
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 27
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 28
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 29
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 30
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 31
  • Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото 32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649425
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штБур по бетону - 3 штПылеуловитель - 1 штСмазка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
нет
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
2.5
Потребляемая мощность
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х28х12
Вес, кг.
4.2

Описание товара Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel

Электрический перфоратор Denzel RHH-600-22 26602 мощностью 600 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, развивает энергию удара 2,5 Дж и способен работать в 2-х режимах: сверление и сверление с ударом. Используется для получения отверстий в бетоне, камне, кирпиче, для штробления стен, а также сверления металла, пластика, древесины и других материалов. Максимальный диаметр сверления в бетоне составляет 22 мм, в древесине — 30 мм, в стали — 13 мм. Инструмент будет полезен любителям и профессионалам при выполнении ремонтно-строительных работ.

Преимущества

Отзывы о товаре Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Комплектация
Перфоратор электрический - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штБур по бетону - 3 штПылеуловитель - 1 штСмазка - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Развернуть
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
нет
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
нет
Режим шуруповерта
нет
Макс. диаметр сверления (дерево)
30
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
22
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. энергия удара
2.5
Потребляемая мощность
600
Страна производитель
Китай
Описание

Электрический перфоратор Denzel RHH-600-22 26602 мощностью 600 Вт, с патроном под хвостовик SDS-plus, развивает энергию удара 2,5 Дж и способен работать в 2-х режимах: сверление и сверление с ударом. Используется для получения отверстий в бетоне, камне, кирпиче, для штробления стен, а также сверления металла, пластика, древесины и других материалов. Максимальный диаметр сверления в бетоне составляет 22 мм, в древесине — 30 мм, в стали — 13 мм. Инструмент будет полезен любителям и профессионалам при выполнении ремонтно-строительных работ.

Преимущества

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перфоратор электрический RHH-600-22, SDS-plus, 600 Вт, 2,5 Дж, 2 реж. Denzel - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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