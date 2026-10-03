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Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, белый (GCR-53231) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, белый (GCR-53231)

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Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, белый (GCR-53231) - фото 1
Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, белый (GCR-53231) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, белый (GCR-53231) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, белый (GCR-53231) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647627
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, белый (GCR-53231)

Кабель MicroUSB необходим для зарядки смартфона, а также для передачи данных между телефоном и компьютером. Шнур поможет подключить девайсы с портом microUSB к сетевым зарядкам, ноутбукам или USB хабам. Особенности: Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Быстрая зарядка до 3A. Поддержка Quick Charge 3.0. Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом (microUSB). Стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 защитит кабель и девайс от перегрева. Кабель совместим для использования с адаптерами питания от 2.4А. Поддерживает синхронизацию данных со скоростью до 480 Мбит / с для передачи фильмов, фотографий и песен. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает стабильный сигнал без помех. Оболочка из экологичного Soft пластика соответствует европейскому стандарту RoHS защищает внутренние жилы от повреждений. Перед заказом убедитесь, что Ваш смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 (другие телефоны с разъемом MicroUSB кабель также заряжает: с той скоростью зарядки, на которую они рассчитаны).

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, белый (GCR-53231)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Описание
Кабель MicroUSB необходим для зарядки смартфона, а также для передачи данных между телефоном и компьютером. Шнур поможет подключить девайсы с портом microUSB к сетевым зарядкам, ноутбукам или USB хабам. Особенности: Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Быстрая зарядка до 3A. Поддержка Quick Charge 3.0. Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом (microUSB). Стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 защитит кабель и девайс от перегрева. Кабель совместим для использования с адаптерами питания от 2.4А. Поддерживает синхронизацию данных со скоростью до 480 Мбит / с для передачи фильмов, фотографий и песен. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает стабильный сигнал без помех. Оболочка из экологичного Soft пластика соответствует европейскому стандарту RoHS защищает внутренние жилы от повреждений. Перед заказом убедитесь, что Ваш смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 (другие телефоны с разъемом MicroUSB кабель также заряжает: с той скоростью зарядки, на которую они рассчитаны).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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