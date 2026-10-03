Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, белый (GCR-53231)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect 1.0m MicroUSB, белый (GCR-53231)
Кабель MicroUSB необходим для зарядки смартфона, а также для передачи данных между телефоном и компьютером. Шнур поможет подключить девайсы с портом microUSB к сетевым зарядкам, ноутбукам или USB хабам. Особенности: Скорость передачи данных: 480 Мбит/с. Быстрая зарядка до 3A. Поддержка Quick Charge 3.0. Совместим с планшетами, MP3-плеерами, камерами, жесткими дисками, электронными книгами и внешними батареями с подходящим разъемом (microUSB). Стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 защитит кабель и девайс от перегрева. Кабель совместим для использования с адаптерами питания от 2.4А. Поддерживает синхронизацию данных со скоростью до 480 Мбит / с для передачи фильмов, фотографий и песен. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает стабильный сигнал без помех. Оболочка из экологичного Soft пластика соответствует европейскому стандарту RoHS защищает внутренние жилы от повреждений. Перед заказом убедитесь, что Ваш смартфон поддерживает стандарт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 (другие телефоны с разъемом MicroUSB кабель также заряжает: с той скоростью зарядки, на которую они рассчитаны).
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