Описание товара Bob Dylan - Street Legal (0190759073018) виниловая пластинка

Street-Legal - переиздание студийного альбома американского автора-исполнителя Боба Дилана, первоначально выпущенного в 1978 году. В этом альбоме Дилан отступил от привычного стиля. Он использует большую поп-рок-группу и впервые применяет женский бэк-вокал. Боб Дилан - американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактёр, одна из самых влиятельных фигур в поп-музыке на протяжении последних пятидесяти лет. Большая часть самых известных работ музыканта была написана в 1960-х годах, когда его провозгласили «голосом поколения» и одной из главных персон протеста, чему способствовали такие песни, как Blowin’ in the Wind и The Times They Are a-Changin’, которые стали гимнами движения за гражданские права и движения против войны во Вьетнаме. В 1965 году он кардинально сменил звучание, тем самым отколовшись от американского фолк-движения и своей ранней фан-базы, записав культовый шестиминутный сингл Like A Rolling Stone, новаторская концепция которого считается одним из переломных моментов в поп-музыке XX века. Тексты Дилана содержат широкий спектр политических, социальных, философских и литературных влияний. Своим творчеством музыкант бросил вызов существующим правилам поп-музыки, став важной частью растущего контркультурного направления. Вдохновлённый артистизмом Литл Ричарда и поэтическим стилем Вуди Гатри, Роберта Джонсона и Хэнка Уильямса, Дилан расширил и персонализировал музыкальные жанры. В течение своей карьеры Дилан поработал с большей их частью — от фолка, блюза и кантри до госпела, рок-н-ролла и рокабилли, от английской, шотландской и ирландской народной музыки до джаза и традиционных американских песен. Однако, несмотря на признание Дилана как выдающегося музыканта и продюсера, критики в первую очередь отмечают его литературное мастерство, его умение поднимать серьёзные темы, философскую и интеллектуальную составляющую его текстов, сопоставимых с высокой поэзией, а также его влияние на множество исполнителей своего поколения, включая Джонни Кэша, Нила Янга, Патти Смит, Леонарда Коэна и The Beatles.