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Tool, Starplex Dallas 93 (8717662590177) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tool, Starplex Dallas 93 (8717662590177) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Tool, Starplex Dallas 93 (8717662590177) - фото 1
Виниловая пластинка Tool, Starplex Dallas 93 (8717662590177) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Tool, Starplex Dallas 93 (8717662590177) - фото 1
  • Виниловая пластинка Tool, Starplex Dallas 93 (8717662590177) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647013
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tool, Starplex Dallas 93 (8717662590177) виниловая пластинка

Tool — прогрессив-метал группа из Лос-Анджелеса, Калифорния. Группа была основана в 1990 году певцом Мейнардом Джеймсом Кинаном, гитаристом Адамом Джонсом и барабанщиком Дэнни Кэри. Свой первый альбом они выпустили в 1993 году. Тематика группы часто глубока и затрагивает философские и религиозные темы. Их музыка известна захватывающими и сложными размерами. Любовь барабанщика Дэнни Кэри к математике часто присутствует в их песнях, даже играя последовательность Фибоначи в песне «Lateralus». Группа имеет культовый статус среди любителей металла по всему миру и известна своими впечатляющими концертными выступлениями.

Отзывы о товаре Tool, Starplex Dallas 93 (8717662590177) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Tool — прогрессив-метал группа из Лос-Анджелеса, Калифорния. Группа была основана в 1990 году певцом Мейнардом Джеймсом Кинаном, гитаристом Адамом Джонсом и барабанщиком Дэнни Кэри. Свой первый альбом они выпустили в 1993 году. Тематика группы часто глубока и затрагивает философские и религиозные темы. Их музыка известна захватывающими и сложными размерами. Любовь барабанщика Дэнни Кэри к математике часто присутствует в их песнях, даже играя последовательность Фибоначи в песне «Lateralus». Группа имеет культовый статус среди любителей металла по всему миру и известна своими впечатляющими концертными выступлениями.
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Отзывы


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